Более 313 млн рублей долга за аренду земли взыскали с ФК «Ростов»

Решение вынесли по итогам слушаний в Арбитражном суде Ростовской области.

Арбитражный суд Ростовской области утвердил решение о взыскании с АО ФК «Ростов» 312 млн рублей долга за аренду земли под непостроенной тренировочной базой в донской столице, сообщает «Город N».

Кроме того, с ответчика в пользу городских властей взыскали 80 млн рублей пени за просрочку оплаты. Отметим, изначально истец - департамент имущественно-земельных отношений Ростова - требовал с ФК 412 млн рублей задолженности и 157 млн рублей пени.

Также суд удовлетворил встречный иск ФК «Ростов» о признании недостоверным расчет стоимости аренды.

Напомним, в аренде находился участок на Пойменной, 2а площадью в 21,2 га. Землю клубу предоставили городские власти. В апреле 2026 года ФК потерял право на аренду указанной площадки.

В АО ФК «Ростов» планировали вложить в строительство тренировочной базы 1,7 млрд рублей. По итогам работ должны быть возвести базу с административными зданиями и корпус детско-юношеских команд. Ничего из этого не построили, отмечает «Город N».

