Краны сухие уже седьмой день: Что известно об отключении воды в хуторе Красный Крым в Ростовской области

В некоторых домах хутора воды совсем нет. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В хуторе Красный Крым Мясниковского района Ростовской области уже неделю нет воды. Люди не могут приготовить еду, помыться, постирать. Жители обратились за помощью к губернатору Юрию Слюсарю. Рассказываем, что известно об отключении воды в хуторе Красный Крым в Ростовской области.

Что говорят жители хутора Красный Крым об отключении воды

В телеграм-канале губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря жители хутора Красный Крым бьют тревогу. Одна из обратившихся написала 29 июня:

— Пошли уже шестые сутки, как жители нашего хутора остаются практически без воды. Во многих домах ее нет совсем. Люди лишены возможности приготовить еду, помыться, постирать вещи, соблюдать элементарные санитарные условия. Особенно тяжело семьям с маленькими детьми, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья.

По ее словам, хуторяне обращались в местный водоканал, звонили в службу «112», оставляли обращения в различные инстанции.

— Просим вас взять эту ситуацию под личный контроль. Нам нужны реальные действия, открытая информация о причинах происходящего и конкретные сроки восстановления водоснабжения. Пять суток без воды — это уже чрезвычайная ситуация, которая затрагивает сотни семей.

Специалисты обследуют водопроводные линии на предмет порывов от ВНС Ленинаван до хутора Красный Крым. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Причина отключения воды воды в хуторе Красный Крым

В Правительстве Ростовской области прокомментировали ситуацию:

— 24–25 июня из-за аварийных работ на водоводе «Ростовводоканал» снизил давление, что вызвало перебои с водоснабжением. С 26 по 28 июня МУП «Мясниковское ВКХ» проводило ремонт одного из двух подводящих водоводов. Из-за износа сетей водоснабжение в хуторе было ограничено. Сейчас водоснабжение частично восстановили, однако в верхних частях хутора воды до сих пор нет — из-за низкого давления в сети. Сотрудники МУП «Мясниковское ВКХ» работают над решением проблемы, подвоз воды организован регулярно.

Однако жители не увидели результата.

Отключением воды в хуторе Красный Крым: когда дадут воду

Ситуацию прокомментировала министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная в своем телеграм-канале:

— Уважаемые жители хутора Красный Крым. Специалистами водоканала МУП «Мясниковское ВКХ» продолжаются работы по обследованию системы водоснабжения на предмет выявления причин отсутствия воды в хуторе.

По словам министра, в течение дня 27 июня аварийно-восстановительной бригадой были обследованы водопроводные линии на всей территории населенного пункта, и порывов не было обнаружено.

— На насосной станции ВНС хутора Ленинаван, от которой подается вода в Красный Крым, на одном из двух насосов вышел из строя частотный преобразователь. Это привело к аварийной работе одного из насосных агрегатов. Вчера произведена его замена на резервный. В настоящее время специалисты обследуют водопроводные линии на предмет порывов от ВНС Ленинаван до хутора Красный Крым. Сегодня планирую лично проинспектировать работы и посетить Красный Крым. Ситуацию держу на контроле.

Утренний подвоз воды в хутор Красный Крым.

Отключение воды в хуторе Красный Крым: подвоз воды

Для жителей хутора организован подвоз питьевой воды. Ответственная организация — МУП «Мясниковское ВКХ». 30 июня с 10:00 водовозы следуют по маршруту (стоянка у каждой улицы — 15–20 минут):

- Еловая;

- Оливковая;

- Турмалиновая;

- Янтарная;

- Бирюзовая;

- Изумрудная;

- Капитальная;

- Небесная;

- Зеленая;

- Красная;

- Центральная;

- Майи Пегливановой;

- Пшеничная;

- Свободы;

- Братьев Баян;

- Звездная;

- Молодежная.

Дневной подвоз воды в хутор Красный Крым.

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