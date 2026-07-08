Рыбацкая Богудония, экскурсия по кладбищу и атмосферная набережная: Чем Таганрог за один день удивил туристов

Виды в Таганроге завораживают. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

На дворе - самый разгар лета. И многие традиционно едут на море. Обычно, если говорить об отдыхе в России, речь идет о черноморском побережье. Но это поездка - минимум на несколько дней. А что, если есть возможность только на денек?

В Таганроге ощущается своя неспешная атмосфера. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Для многих ростовчан это приморский Таганрог, до куда - рукой подать. Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» проверил на себе, как бюджетно отдохнуть в соседнем городе. Рассказываем, где можно побывать и что увидеть.

На трассе - ремонтные работы

Сейчас в сторону Таганрога на трассе идут ремонтные дороги. А это значит, что на машине или маршрутке поездка может занять больше времени, чем обычно. Потому было решено ехать на электричке, которая за 2,5 часа довезла нас до родины Чехова и Раневской. Проезд в одну сторону обойдется в 189 рублей с человека. Кстати, в некоторые дни туда пускают и ретро-тепловозы.

На старом кладбище многие скульптуры сделаны из мрамора. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вместо залива - на экскурсию

Раз уж лето, то первым делом решено было пойти на море. А если быть точным, то к Таганрогскому заливу. Но все изменила экскурсия. Музеев в Таганроге, к слову, не мало. Но захотелось прогулки под открытым небом. В итоге узнали про маршрут по старому кладбищу города. Их периодически проводит местный хранитель . Узнав об этом, поменяли планы и бегом туда. Цена вопроса - 600 рублей. По времени - 2,5 часа.

По словам экскурсовода, здесь уже давно не хоронят. Зато рассказов о местных легендах-страшилках - предостаточно.

Старое кладбище Таганрога хранит в себе легенды. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Плита из моря

Одна из легенд гласит, что там была похоронена утопленница из богатой семьи. Молодая девушка влюбилась в обычного парня, но родители были против. Другая, менее романтичная история повествует о дочери рыбака. Мол, надгробную плиту тот якобы выловил в море. Вот только как она могла там оказаться - неизвестно.

Увидеть ее может каждый. Недалеко от входа и центральной аллеи кладбища располагается надгробная мраморная плита в форме лежащей в гробу молодой девушки. Раньше периодически там находили следы от сгоревших свечей, какие-то остатки предметов оккультистов, которые невзирая ни на что проводили свои обряды. Но сейчас этого уже нет. Кстати, за годы плита была покрыта не одним слоем краски. Но как только специалисты ее очистили, то ее вновь кто-то выкрасил снова.

- По камерам видеонаблюдения удалось найти супругов-пенсионеров, сделавших это. Оказалось, что они потомки того самого рыбака. И легенду о его дочери они подтвердили. Но вот откуда могла взяться у него столь необычная надгробная плита, они и сами не знают.

Некрополь больше напоминает музей под открытым небом, чем кладбище. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из-за границы с историей

Еще там можно увидеть три старинных склепа. Пока они - не в лучшем состоянии. Тем более что в одном из них вандалы вскрыли поверхность и выкопали яму. Возможно, искали какой-то тайный ход, но только повредили конструкцию, которая со временем дала трещины.

К слову, гулять по этому погосту можно очень долго и рассматривать архитектуру старинных надгробий. Некоторые из них были привезены даже из заграницы. А ко многим из них прилагаются истории смотрителя.

Проведя три часа на кладбище, мы поехали на знаменитом таганрогском трамвае на набережную. Кстати, передвижение на нем тоже занимательное приключение, которое будет особенно интересно ростовчанам — в Таганроге передвижение быстрое и комфортное, о чем пока могут только мечтать жители донской столицы.

Многие устраивают пикники у воды. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Неторопливая атмосфера набережной

А спустившись по каменной лестнице, оказываешься в парке, который ведет к набережной. И там - своя атмосфера: кто-то - уже купается, кто-то - ловит рыбу, другие - ездят на велосипедах, устраивают пикники у кромки воды и даже ставят палатки. И во всем этом никакой суеты. Какая-то своя приморская легкость.

— Как хорошо жить у моря! Можно хоть каждый день после работы приходить сюда и нежиться на пляже, — рассказала местная жительница Татьяна. — Но времени на это у меня обычно не так много, потому пока только по выходным.

Остается только порадоваться за нее и других горожан.

В Богудонии до сих пор живут рыбаки. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Рыбацкая Богудония

Обойдя порт, попадаешь в рыбацкий поселок с красивейшим названием Богудония. Раньше он был пригородом, и там селились рыбаки. А, по местным легендам, еще и бандиты. Потому лишний раз лучше было не ходить.

Но сейчас здесь - только заботливые местные бабушки. Старушки заботливо предупреждают каждого, где можно натолкнуться на собак. А иногда - и на съемочные группы. Все потому, что места там атмосферные, и Богудония пользуются у киношников особенным спросом. Еще бы - узкие тропинки, крутые лестницы и дома, балконы которых выходят к заливу. Рыбацкие лодки тоже имеются.

Вечером же там - просто невероятные виды! Оттого многие приходят сюда за фото или просто полюбоваться закатом.

Ходы между некоторыми домами очень узенькие и необычные. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Советы путешественникам

Все эти места можно обойти за день. Но чтобы это было комфортно, не забудьте надеть удобную обувь и успеть на последнюю электричку. Она уходит в Ростов в 21:39. Хотя расписание лучше посмотреть заранее - вдруг как раз именно в ваш день оно изменилось.

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Дома у воды напоминают бразильские фавелы. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

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