Рассказываем о главных нововведениях июля в Ростовской области. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

Второй месяц лета принесет ряд изменений в законодательстве, которые затронут многих жителей Дона. Рассказываем подробнее, что изменится в Ростовской области с 1 июля 2026.

Коротко о том, что изменится в Ростовской области с 1 июля 2026

Многие законы изменятся в Ростовской области с 1 июля. Например, при покупке или продаже жилья, а также при оформлении ипотеки можно будет заключить сделку онлайн, но при этом нужна подтвержденная биометрия. В переводах СБП банки станут автоматически передавать данные ИНН, а родителям станут доступны выписи по счетам своих детей - подростков. Также вводятся штрафы за перепродажу железнодорожных билетов. Кроме того, вырастут госпошлины при оформлении гражданства.

Теперь банки автоматически будут добавлять ИНН отправителя и получателя в информацию о переводе. Это нужно, чтобы усложнить жизнь мошенникам, использующим подставные счета «дропперов». Фото: Вероника ИВАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Изменения при покупке и продаже жилья, оформлении ипотеки

Теперь сделки с жильем можно будет проводить онлайн с помощью биометрии.

Если вы продаете квартиру или берете ипотеку, то с 1 июля это можно делать онлайн, без визита в МФЦ. Для этого нужно подтвердить личность через Единую биометрическую систему (ЕБС) и подписать документы усиленной электронной подписью. Важно: это касается только электронных сделок. Если вы пойдете к нотариусу или в МФЦ с паспортом — биометрия не понадобится.

Что изменится в переводах СБП

При переводах через СБП банки начнут автоматически передавать ИНН для борьбы с мошенниками.

Если вы переводите деньги другу или оплачиваете покупки через СБП, технически процедура не изменится: по-прежнему достаточно только номера телефона. Однако теперь банки автоматически будут добавлять ИНН отправителя и получателя в информацию о переводе. Это нужно, чтобы усложнить жизнь мошенникам, использующим подставные счета «дропперов». Налоговая инспекция ваши переводы видеть не должна — это технический идентификатор.

Родители смогут получать выписки по счетам детей-подростков. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Еще одно изменение - доступ к выпискам по счетам детей

Родители смогут получать выписки по счетам детей-подростков.

Эта информация для родителей или опекунов подростков от 14 до 18 лет. Теперь они могут запросить в банке выписку по его счетам и вкладам. Это поможет, например, если возникли подозрения, что ребенка вовлекают в мошеннические схемы.

Новые штрафы

С июля за перепродажу железнодорожных билетов нелегальными посредниками вводят крупные штрафы. «Перекупщикам» грозит до 500 тысяч рублей.

С июля за перепродажу железнодорожных билетов нелегальными посредниками вводят крупные штрафы. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новые госпошлины при оформлении гражданства

В июле существенно вырастут госпошлины при оформлении гражданства или вида на жительства для иностранца:

- за гражданство РФ — 50 000 рублей (было 4 200);

- за разрешение на временное проживание — 15 000 рублей (было 1 920);

- за вид на жительство — 30 000 рублей (было 6 000).

Размеры государственных пошлин в сфере миграции с июля 2026 года.

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