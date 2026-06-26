«Нужно трудиться и верить в себя!»: Как ростовский отличник сдал три экзамена и набрал 310 баллов для поступления

Ростовский отличник набрал 300 баллов на экзаменах и готовится к переезду в Москву. Фото: из архива героя публикации.

Получить высший балл на экзаменах мечтает каждый выпускник. Но старшеклассник Амир Хузиев из ростовской школы № 17 набрал по 100 баллов сразу по трем предметам: истории, русскому языку и обществознанию. Отличник рассказал «КП-Ростов-на-Дону» о подготовке, экзаменах и планах на будущее.

По стопам мамы и дедушки

Амир с детства знал, что хочет стать юристом.

- Мама работала в службе судебных приставов. А дедушка служил при министерстве юстиции России и дослужился до генерал-лейтенанта. Я решил пойти по их стопам, — рассказывает отличник.

Выпускник признается, что при выборе специальности учитывал и то, какой доход она будет приносить.

- В будущем мне предстоит обеспечивать свою семью. А профессия юриста всегда будет надежной и востребованной. Поэтому ради хорошего старта я давно поставил себе цель: переехать в Москву и поступить на юридический факультет.

Интересно, что круглым отличником подросток был не всегда. Фото: из архива героя публикации.

«Всегда стремился найти свое место»

Амир всегда старался учиться на пятерки, лишь в начальной школе получал четверки по русскому языку. Но в пятом классе подтянул знания и по этому предмету и стал круглым отличником.

Подготовку к тестированию школьник начал заранее, еще в начале десятого класса. Расписание было плотным: Амир посещал групповые курсы четыре раза в неделю - и каждое занятие длилось по три часа.

- Было тяжело, — вспоминает 17-летний ростовчанин. — Но я понимал, что это необходимо. Нельзя все время откладывать подготовку, иначе накопится огромное количество материала, который потом будет невозможно освоить.

Парень не пропускал занятия и регулярно писал тренировочные тесты. Если в начале у него было сомнения в том, что можно набрать 100 баллов, то потом они развеялись. Так, пробник по русскому языку он написал на 94 балла. Выпускник понял, что заветная сотня вполне реальна.

Амир с детства знал, что хочет стать юристом. Фото: из архива героя публикации.

«Родители волновались больше меня!»

По словам Амира, самым нервным моментом на ЕГЭ оказалось ожидание бланков — порой на это уходило около 40 минут. Но как только выпускник увидел задания, страх прошел: он сразу понял, что точно справится.

Когда пришли результаты, Амир и его семья были приятно удивлены - 300 баллов по трем предметам.

- Конечно, я счастлив. И я, и мои родители очень переживали все это время. Родители волновались даже больше, чем я сам. Но получается, вся моя работа не прошла впустую.

При зачислении в столичный вуз у парня в копилке будет не 300, а целых 310 баллов. Дополнительные 10 баллов ему начислят за золотую медаль. Сейчас будущий студент уже морально готов к переезду.

Выпускник признается, что при выборе специальности думал не только о высоком статусе. Фото: из архива героя публикации.

«Верьте в себя и не забывайте отдыхать»

- Чтобы сдать ЕГЭ на высокие баллы, нужно трудиться, верить в себя и обязательно находить время для передышки, — советует школьник. — Из-за выгорания многие дети опускают руки и получают на экзаменах баллы ниже, чем могли бы.

Сам ростовчанин этому правилу следовал: он никогда не сидел над учебниками сутками напролет. Парень успевал гулять с друзьями и всегда находил время для любимых книг.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

«Боялась получить 99!»: Школьница из Ростовской области сдала ЕГЭ по химии и русскому языку на 200 баллов

«Зубрежка не спасет, если нет любви к предмету»: Выпускница, набравшая 100 баллов на ЕГЭ по химии, раскрыла секрет подготовки