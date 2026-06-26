Перепады от +5 до +30, дожди, грозы и сильный ветер: Какой будет погода в Ростовской области в выходные 27 — 28 июня

Ростову и области на выходных синоптики обещают и ясные солнечные часы, и дожди с грозами. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

Погода в Ростовской области в выходные 27 — 28 июня будет достаточно теплой в дневные часы, местами воздух прогреется даже до +30. А вот по ночам в отдельных районах может существенно похолодать, даже до +5. Не обойдется и без привычных в этом июне дождей, гроз и сильного ветра. Подробнее о погоде на ближайшие выходные узнали в Ростовском гидрометцентре.

В Ростове-на-Дону в субботу, 27 июня, ожидается переменная облачность. Ночью пройдет кратковременный дождь, вероятна гроза, а днем обойдется без существенных осадков. Северо-западный и северный ветер будет дуть со скоростью 7 — 12 метров в секунду, при грозе порывы усилятся до 15. Температура воздуха ночью составит +15 — +17 градусов, днем — от +25 до +27 градусов.

В ближайшие выходные ожидаются ощутимые перепады ночной и дневной температуры. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 28 июня, синоптики также прогнозируют переменную облачность, во второй половине дня и вечером пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, в другое время существенных осадков ждать не стоит. Ветер западной четверти разовьет скорость до 6 — 11 метров в секунду, при грозе его порывы усилятся до 15. Ночью воздух остынет до +15 — +17 градусов, а днем прогреется до +26 — +28 градусов.

В Ростовской области в субботу, по прогнозу, будет переменная облачность, местами прольется кратковременный дождь, прогремит гроза. Северо-западный и северный ветер задует со скоростью 7 — 12 метров в секунду, при грозе порывы ускорятся до 15 — 17. Ночью столбики термометров покажут +14 — +19 градусов, местами опустятся до +11, а в крайних северных районах упадут до +7, днем же будет +20 — +25, а местами потеплеет до +29.

Днем воздух может прогреться до +30 градусов по области. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье снова ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 6 — 11 метров в секунду, при грозе порывы разовьются до 15 — 17. Температура воздуха ночью составит +14 — +19 градусов, местами похолодает до +9, в крайних северных районах — до +5, а днем потеплеет до +23 — +28 градусов, местами — до +30.

По ночам в Ростове будет холодать до +15, а на севере области - до +5 градусов. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

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