Кисть затянуло под диск болгарки: В Ростове врачи шесть часов спасали руку ростовчанина, получившего травму во время ремонта

Фото: Василий Вахрин. Перейти в Фотобанк КП
Для 26-летнего Евгения обычный ремонт едва не закончился инвалидностью. Одно неловкое движение — и парень лишился указательного пальца на левой руке. О том, как брат спас его с помощью проводов и почему палец больше не сгибается, мужчина рассказал «КП — Ростов-на-Дону».
Жуткий случай произошел во время ремонта в июне прошлого года. Евгений с братом приводили в порядок квартиру. Чтобы отпилить кусок доски, Евгений взял болгарку.
Но как только лезвие коснулось материала, диск застрял в доске. Болгарка резко вырвалась из рук, дернулась и в ту же секунду намотала на себя ткань строительной перчатки. Кисть с невероятной силой затянуло прямо под механизм.
- Я виноват сам, так как грубо нарушил два главных правила безопасности, — признается мужчина. — Во-первых, поставил диск по дереву, что категорически запрещено. Инструмент вращается на огромной скорости, зубья моментально вязнут в волокнах древесины, и прибор с бешеной силой отбрасывает назад. Во-вторых, работал в тканевых перчатках, а это очень опасно рядом с лезвием.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Итог оказался страшным. Указательный палец на левой руке отрезало почти полностью, он остался висеть буквально на волоске. Два соседних пальца тоже пострадали, но обошлось без серьезных травм.
- Помню, что сразу посмотрел на часы — было 11:20. Точный день сейчас уже и не назову, а вот время врезалось в память навсегда.
Сначала Евгений даже не чувствовал боли. Из-за мощного шока по телу разлилось лишь легкое онемение. А вот его брат от ужаса поддался панике.
- В суматохе он схватил первое, что попалось под руку. Вместо бинтов и льда просто туго перетянул мне кисть какими-то проводами от техники. Потом мы прыгнули в машину и помчались в ближайшую больницу.
Уже через 15 минут пострадавшего привезли в горбольницу №20. Врачи сразу же осмотрели парня. Вот тогда ростовчанин наконец почувствовал сильную боль. Первый обезболивающий укол не помог, медикам пришлось делать второй.
- Хирург попался с юмором. Сразу предупредил меня: «Будешь кричать — оторву второй палец», — улыбается пациент.
Евгения забрали в операционную. Ювелирная работа хирургов длилась целых шесть часов. Врачам предстояло по крупицам сшить сосуды и нервные окончания, чтобы спасти палец. Ночью после операции врач озвучил шансы на успех.
Фото: из архива героя публикации.
- Он сказал так: если утром при перевязке палец будет нормального цвета и пойдет кровоснабжение - значит, все приживется. А если нет — вероятность спасти его падает ниже 50%.
К счастью, на следующий день кровоток оказался в норме. Врачи дали благоприятный прогноз, но предупредили, что на полное восстановление уйдет около полугода.
Спустя год левая рука ростовчанина выглядит почти как раньше. Евгений снова чувствует пришитый палец. Но из-за переезда в другой город пропустил важнейший этап лечения.
- У меня просто не было времени ходить к врачам на реабилитацию и разрабатывать палец. Я этим пренебрег, и теперь он самостоятельно не сгибается.
Если приложить усилие другой рукой, сустав сгибается, поэтому ростовчанин не теряет надежды вернуть ему полную подвижность. Перед глазами у него есть живой пример — сосед, которому врачи пришили целую кисть, и после упорных тренировок рука снова начала нормально функционировать.
Подпишись на нас в MAX и Telegram
«Боялась получить 99!»: Школьница из Ростовской области сдала ЕГЭ по химии и русскому языку на 200 баллов
«Зубрежка не спасет, если нет любви к предмету»: Выпускница, набравшая 100 баллов на ЕГЭ по химии, раскрыла секрет подготовки