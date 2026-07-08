Кисть затянуло под диск болгарки: В Ростове врачи шесть часов спасали руку ростовчанина, получившего травму во время ремонта

В Ростове парню пришили палец после жуткой травмы. Фото: Василий Вахрин. Перейти в Фотобанк КП

Для 26-летнего Евгения обычный ремонт едва не закончился инвалидностью. Одно неловкое движение — и парень лишился указательного пальца на левой руке. О том, как брат спас его с помощью проводов и почему палец больше не сгибается, мужчина рассказал «КП — Ростов-на-Дону».

«Запомнил точное время — 11:20»

Жуткий случай произошел во время ремонта в июне прошлого года. Евгений с братом приводили в порядок квартиру. Чтобы отпилить кусок доски, Евгений взял болгарку.

Но как только лезвие коснулось материала, диск застрял в доске. Болгарка резко вырвалась из рук, дернулась и в ту же секунду намотала на себя ткань строительной перчатки. Кисть с невероятной силой затянуло прямо под механизм.

- Я виноват сам, так как грубо нарушил два главных правила безопасности, — признается мужчина. — Во-первых, поставил диск по дереву, что категорически запрещено. Инструмент вращается на огромной скорости, зубья моментально вязнут в волокнах древесины, и прибор с бешеной силой отбрасывает назад. Во-вторых, работал в тканевых перчатках, а это очень опасно рядом с лезвием.

Ювелирная работа хирургов длилась целых шесть часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Итог оказался страшным. Указательный палец на левой руке отрезало почти полностью, он остался висеть буквально на волоске. Два соседних пальца тоже пострадали, но обошлось без серьезных травм.

- Помню, что сразу посмотрел на часы — было 11:20. Точный день сейчас уже и не назову, а вот время врезалось в память навсегда.

Вместо бинтов - провода

Сначала Евгений даже не чувствовал боли. Из-за мощного шока по телу разлилось лишь легкое онемение. А вот его брат от ужаса поддался панике.

- В суматохе он схватил первое, что попалось под руку. Вместо бинтов и льда просто туго перетянул мне кисть какими-то проводами от техники. Потом мы прыгнули в машину и помчались в ближайшую больницу.

Уже через 15 минут пострадавшего привезли в горбольницу №20. Врачи сразу же осмотрели парня. Вот тогда ростовчанин наконец почувствовал сильную боль. Первый обезболивающий укол не помог, медикам пришлось делать второй.

- Хирург попался с юмором. Сразу предупредил меня: «Будешь кричать — оторву второй палец», — улыбается пациент.

Шесть часов на операционном столе

Евгения забрали в операционную. Ювелирная работа хирургов длилась целых шесть часов. Врачам предстояло по крупицам сшить сосуды и нервные окончания, чтобы спасти палец. Ночью после операции врач озвучил шансы на успех.

Так палец выглядит спустя год. Фото: из архива героя публикации.

- Он сказал так: если утром при перевязке палец будет нормального цвета и пойдет кровоснабжение - значит, все приживется. А если нет — вероятность спасти его падает ниже 50%.

К счастью, на следующий день кровоток оказался в норме. Врачи дали благоприятный прогноз, но предупредили, что на полное восстановление уйдет около полугода.

Упущенная реабилитация

Спустя год левая рука ростовчанина выглядит почти как раньше. Евгений снова чувствует пришитый палец. Но из-за переезда в другой город пропустил важнейший этап лечения.

- У меня просто не было времени ходить к врачам на реабилитацию и разрабатывать палец. Я этим пренебрег, и теперь он самостоятельно не сгибается.

Если приложить усилие другой рукой, сустав сгибается, поэтому ростовчанин не теряет надежды вернуть ему полную подвижность. Перед глазами у него есть живой пример — сосед, которому врачи пришили целую кисть, и после упорных тренировок рука снова начала нормально функционировать.

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