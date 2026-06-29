Теплее, чем в Сочи: Климатолог объяснил непостоянную погоду в Ростовской области и дал прогноз на начало июля

Ростовская область продолжает жить в режиме «то дождь, то солнце». Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пока Европа страдает от сильной жары, в Ростовской области пока сохраняется переменчивая погода. Дождливые дни сменяются солнечными и ясными и наоборот. Почему так происходит? Какой будет погода в июле и доберется ли зной до Донского региона, «КП-Ростов-на-Дону» рассказал климатолог Александр Иошпа.

Африканский заток воздуха

Новость, которая многих успокоит: зной до Ростовской области в ближайшее время не доберется.

— Процессы циркуляции атмосферы приведут к тому, что опять воздух из Африки будет поступать в европейскую часть, — объясняет Александр Рувимович. — Испания, Италия, Франция будут подвержены этому африканскому затоку воздуха.

А что с нами?

— Нас сейчас держит циклон, расположенный в центральной части России, ближе к Уралу, — говорит климатолог. — Ветер направлен с севера, это дает возможность поступления более прохладного воздуха, который влияет на погоду в нашем регионе.

Такая ситуация сохранится до конца июня.

В Ростове теплее, чем на море

Парадокс: в Ростове сейчас теплее, чем на Черноморском побережье. В Абхазии, Гаграх, Адлере прохладно, постоянно идут дожди. Почему?

— Воздух, который поступает к нам, идет с северо-запада через сушу, — объясняет Иошпа. — Он хоть и прохладный, но над сушей прогревается.

А вот когда этот воздух подходит к Кавказским горам, происходит другая история.

Когда воздух подходит к Кавказским горам, начинается другая история. Фото: Комсомольская правда.

— Горы перекрывают воздух. Возникают потоки, направленные в сторону Абхазии, Сочи, Черноморского побережья. А этот воздух, идущий с гор, становится более прохладным.

Так что, температура на 3–4 градуса ниже, чем в Ростове, — это норма для текущей циркуляции атмосферы. Как только она поменяется и ветер пойдет с юга, тогда на побережье станет теплее.

Тепло и сухо

Но главный вопрос - когда прекратятся локальные ливни, которые стали привычной картиной? Климатолог обнадеживает, что июль будет более или менее сухим.

— Воздух будет поступать из тропиков. Теплый воздух и теплая поверхность не дают прохождения атмосферным фронтам. Могут быть только локальные дожди, но вот таких интенсивных, как сейчас, не будет, — объясняет Иошпа.

Ближайшие перспективы: до конца июня дожди еще сохранятся, но уже очагового характера. А на следующей неделе они станут локальными.

До конца июня дожди еще сохранятся, но уже очагового характера. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

— А уже первая декада июля — там все придет к тому, что будет тепло и сухо, — обещает Александр Рувимович.

Температура, по его словам, будет выше 30 градусов. Но спешить радоваться не стоит.

— Антициклон долго не продержится в нашем районе. Уже после 4–5 июля он начнет уходить, и температура немного понизится.

То есть в первую неделю июля мы получим долгожданное тепло, а потом — снова небольшое похолодание. Осадков будет меньше, чем в июне, но полностью они не исчезнут.

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