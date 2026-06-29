Теплее, чем в Сочи: Климатолог объяснил непостоянную погоду в Ростовской области и дал прогноз на начало июля

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
Пока Европа страдает от сильной жары, в Ростовской области пока сохраняется переменчивая погода. Дождливые дни сменяются солнечными и ясными и наоборот. Почему так происходит? Какой будет погода в июле и доберется ли зной до Донского региона, «КП-Ростов-на-Дону» рассказал климатолог Александр Иошпа.
Новость, которая многих успокоит: зной до Ростовской области в ближайшее время не доберется.
— Процессы циркуляции атмосферы приведут к тому, что опять воздух из Африки будет поступать в европейскую часть, — объясняет Александр Рувимович. — Испания, Италия, Франция будут подвержены этому африканскому затоку воздуха.
А что с нами?
— Нас сейчас держит циклон, расположенный в центральной части России, ближе к Уралу, — говорит климатолог. — Ветер направлен с севера, это дает возможность поступления более прохладного воздуха, который влияет на погоду в нашем регионе.
Такая ситуация сохранится до конца июня.
Парадокс: в Ростове сейчас теплее, чем на Черноморском побережье. В Абхазии, Гаграх, Адлере прохладно, постоянно идут дожди. Почему?
— Воздух, который поступает к нам, идет с северо-запада через сушу, — объясняет Иошпа. — Он хоть и прохладный, но над сушей прогревается.
А вот когда этот воздух подходит к Кавказским горам, происходит другая история.
Фото: Комсомольская правда.
— Горы перекрывают воздух. Возникают потоки, направленные в сторону Абхазии, Сочи, Черноморского побережья. А этот воздух, идущий с гор, становится более прохладным.
Так что, температура на 3–4 градуса ниже, чем в Ростове, — это норма для текущей циркуляции атмосферы. Как только она поменяется и ветер пойдет с юга, тогда на побережье станет теплее.
Но главный вопрос - когда прекратятся локальные ливни, которые стали привычной картиной? Климатолог обнадеживает, что июль будет более или менее сухим.
— Воздух будет поступать из тропиков. Теплый воздух и теплая поверхность не дают прохождения атмосферным фронтам. Могут быть только локальные дожди, но вот таких интенсивных, как сейчас, не будет, — объясняет Иошпа.
Ближайшие перспективы: до конца июня дожди еще сохранятся, но уже очагового характера. А на следующей неделе они станут локальными.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП
— А уже первая декада июля — там все придет к тому, что будет тепло и сухо, — обещает Александр Рувимович.
Температура, по его словам, будет выше 30 градусов. Но спешить радоваться не стоит.
— Антициклон долго не продержится в нашем районе. Уже после 4–5 июля он начнет уходить, и температура немного понизится.
То есть в первую неделю июля мы получим долгожданное тепло, а потом — снова небольшое похолодание. Осадков будет меньше, чем в июне, но полностью они не исчезнут.
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