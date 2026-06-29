«Мужчины ногти пилят, а я рыбу ловлю»: Как тату-мастер из Ростовской области стала заядлой рыбачкой

27 июня во всем мире отмечают День рыболовства. Фото: из архива героя публикации.

31-летняя жительница Шахт Надежда Радченко разрушает стереотипы о том, что рыбалку любят только мужчины. В будние дни женщина работает тату-мастером, а в выходные загружает машину снастями и едет на реку. Надежда рассказала «КП-Ростов-на-Дону», почему готова часами смотреть на поплавок и не жалеет денег на дорогие спиннинги.

Дедушкина наука

Любовь к природе у Надежды в крови. Бабушка Людмила трудилась на водоканале, а дедушка Анатолий работал шахтером. Свободное время супруги всегда проводили на охоте или у реки.

- Дедушки почти никогда не было дома, а бабушка часто моталась с ним, — вспоминает Надежда. — Меня брали с собой с раннего детства.

Дедушка быстро научил внучку разбираться в наживках и правильно насаживать приманку. В 14 лет девочка уже уверенно рыбачила с подругами по общежитию, а улов раздавала соседкам. Ловить рыбу специально к ужину дончанка начала годам к 20.

Бабушка Людмила трудилась на водоканале, а дедушка Анатолий работал шахтером. Фото: из архива героя публикации.

Спасение от трудных клиентов

Сейчас Надежда работает тату-мастером. Профессия творческая, но требует стальных нервов. За 15 лет в сфере услуг девушка поняла главное: люди бывают очень сложными.

- Работа с людьми сильно выматывает. Кто-то просит перекрыть старую татуировку, кто-то начинает торговаться из-за цены.

Рыбалка стала для дончанки спасением. Это прекрасная возможность уехать подальше от суеты, посидеть в тишине и ни с кем не разговаривать.

- И пусть мне очень нравится рисовать на телах, отдыхать от этого тоже нужно. А по-настоящему отдохнуть и перезагрузиться я могу именно на берегу.

Теперь арсенал Надежды впечатляет даже опытных рыбаков. Фото: из архива героя публикации.

Снасти не влезают в машину

За последние три года хобби переросло в настоящую страсть. Раньше девушка брала одну удочку и ехала за компанию. Теперь арсенал Надежды впечатляет даже опытных рыбаков.

- У меня штук пять донок-крокодилов, пять поплавочных удочек и два спиннинга на хищника, — делится девушка. — Спиннинги — самые дорогие, каждый стоит около семи тысяч. Плюс прикормки, фонарики. Недавно купили хороший фонарь за пять тысяч. Машина уже просто не вмещает все снасти.

На стереотипы о том, что рыбалка — это не женское дело, дончанка реагирует с улыбкой. Фото: из архива героя публикации.

Недавно Надежда выиграла путевку на базу отдыха в хуторе Калинин. Поехала туда с парнем и бабушкой, которая давно не держала удочку. Ночью клев был отличный — ловили на опарыша с ароматной прикормкой.

Правда утреннюю зорьку тату-мастер проспала, но процессом все равно осталась довольна. Самый крупный легальный трофей Надежды — зеркальный карп весом полтора килограмма. Были уловы и больше, но скромная рыбачка ими не хвастается.

едавно Надежда выиграла путевку на базу отдыха в хуторе Калинин. Фото: из архива героя публикации.

Мечтает получить лицензию на ружье

Надежда часто слышит, что рыбалка — это не женское дело. Но такие слова вызывают у нее лишь улыбку.

- Почему не женское? Мужчины сейчас и ногти пилят, и работают косметологами, — рассуждает дончанка. — А я — рыбачка, хоть и не профессиональная.

Кстати, и интерьер у нее дома тоже не обошелся без рыбы, правда только для красоты. В одной из комнат стоит аквариум с цихлидами.

Кстати, дома Надежда тоже не обходится без рыб. Фото: из архива героя публикации.

В будущем женщина планирует заняться еще и охотой. Однако для этого нужно немало средств и времени — чего только стоит оформить все разрешения на оружие.

- Но трудности меня не пугает. Азарт - у меня в крови.

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