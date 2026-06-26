В такую непогоду девушек чаще носят на руках. Фото: Татьяна ТИХОНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Мощный ливень накрыл Ростов-на-Дону вечером пятницы, 26 июня. Несмотря на то, что в МЧС незадолго до этого передавали штормовое предупреждение, многих жителей и гостей Донской столицы непогода застала врасплох. Улицы встали в пробках из-за луж и падающих деревьев, а цены на такси снова выросли. Рассказываем подробнее, что происходит в Ростове во время мощного ливня 26 июня 2026 и какой прогноз дают синоптики.

Что происходит в Ростове во время мощного ливня 26 июня 2026: последствия

За считанные минуты небо над Ростовом затянули грозные черные тучи, поднялся ветер и ближе к половине пятого вечера сорвался ливень.

- Район Военведа уже накрыл мощный град. Он движется в сторону центра, - писали местные жители.

В считанные минуты дороги превратились в реки, которые пешеходы переходят вброд, а машины будто плывут. Хлипкие зонты не выдерживают натиска ветра и выворачиваются прямо в руках у людей.

Машинам трудно не окатить водой прохожих. Фото: Татьяна ТИХОНОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Ливень как всегда вовремя: пятница, конец рабочего дня! - горько шутит горожанин.

Сильный ветер тем временем рвет провода и валит деревья. Крупный экземпляр упал на три машины на Красноармейской улице и перекрыл движение, сообщают очевидцы.

- На Мечникова возле ДГТУ еще одно рухнуло.

- А на Социалистической, между Буденновским и Островского, от здания отлетел кусок крыши и упал на машину.

Сильный дождь накрыл Ростов в пятницу вечером. Фото: Татьяна ТИХОНОВА. Перейти в Фотобанк КП

- На Шолохова дерево горит. От молнии или короткое замыкание?

- На железнодорожном переезде на 29-й Линии в луже застряло такси.

В это время в Северном жилмассиве, во дворе ЖК на улице Пацаева, порывы ветра опрокинули детскую горку.

Что происходит в Ростове во время мощного ливня 26 июня 2026: ситуация на дорогах, пробки

Пробки в Ростове во время мощного ливня 26 июня 2026 быстро сковали город. Сейчас на онлайн-карте алеют самые проблемные места, например, проспекты Ворошиловский, Нагибина, Шолохова, улицы Большая Садовая, Нансена и Красноармейская.

К пяти вечера пробки в Ростове достигли девяти баллов.

- Скоро все поедут домой, и будут все десять баллов, - предсказывают водители.

Ситуация на дорогах во время мощного ливня к быстрым поездкам не располагает.

- На площади 2-й Пятилетки от бурного потока воды вздыбился огромный кусок асфальта. Сейчас за ним соберется мощная пробка, - сообщает водитель машины из соседней полосы.

Ливень - не повод унывать. Фото: Татьяна ТИХОНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вода тем временем достает до дверей автомобилей.

- На Дачной улице — огромная лужа. На машине не переплыть.

Похожая ситуация в районе Каменки, на улице 56-й Армии, и, традиционно, на Оганова.

- Малолитражки встали, боятся ехать дальше и тонуть, - заметил водитель внедорожника, штурмующего лужи.

А тем временем из подъехавшей к обочине машины вышел босоногий мужчина, встал в поток воды и на руках вынес из авто ребенка и поставил на тротуар.

С одних улиц вода уходит быстро, а другие превратились в гигантские лужи. Фото: Татьяна ТИХОНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Отключения света из-за мощного ливня в Ростове 26 июня 2026

Как это нередко бывает в непогоду, отключения света из-за мощного ливня в Ростове 26 июня 2026 не заставили себя ждать. Досталось Советскому району.

- В 16:26 произошло технологическое нарушение в сети, что привело к частичному отключению потребителей в границах улиц 339-й Стрелковой Дивизии, Благодатная, Доватора, Еременко, Жмайлова, Заметная, Западная, Зорге, Мадояна, Малиновского, Объединения, Содружества и Стабильная, - об этом сообщает ресурсоснабжающая организация «Донэнерго».

Не каждый зонт справится с сильным ветром. Фото: Татьяна ТИХОНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Цены на такси во время мощного ливня в Ростове 26 июня 2026

Традиционно, с первой каплей дождя взлетели и цены на такси во время мощного ливня в Ростове 26 июня.

- На Левенцовку уехать от ЦГБ стоит 1200 рублей на экономном тарифе! - возмущаются работающие в центре города ростовчане.

- А на Суворовский и того дороже — 1700.

Не все взяли зонт, да и не справится он с таким ветром. Фото: Татьяна ТИХОНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Что происходит во время мощного ливня в Ростове 26 июня 2026: прогноз погоды и штормовое предупреждение

Напомним, до начала мощного ливня в Ростове 26 июня 2026 на официальной странице регионального МЧС в соцсетях появилось штормовое предупреждение:

- По данным синоптиков до конца суток 26 июня, в течение суток 27 июня местами в Ростовской области ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром до 20-23 м/с, - пишут в экстренном ведомстве.

В связи с этим глава Ростова Александр Скрябин сообщил о принимаемых мерах и просил горожан по возможности не выходить на улицу.

- Возрастает риск аварийных ситуаций: возможны падения деревьев, повреждение линий электропередач и подтопление низменных участков. Паркуйте автомобили вдали от деревьев и рекламных щитов. Не прячьтесь под высокими деревьями во время грозы, - предупредил глава. - Перед коммунальными и дорожными службами поставлена задача – провести профилактическую работу по очистке решеток ливневой канализации. Перед экстренными службами – оперативно реагировать на обращения горожан в связи с последствиями непогоды.

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