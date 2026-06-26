Гвоздестояние, запуск воздушных змеев и гигантская дженга: Куда сходить в Ростове на День молодежи 27 июня 2026

В День молодежи в Ростове будут запускать воздушных змеев. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В субботу, 27 июня, Ростов-на-Дону отмечает День молодежи. Праздник, который в этом году проходит под девизом «Мечта. Гордость. Единство», объединит десятки событий на разных площадках города. Концерты и спектакли, мастер-классы и спортивные старты и фестиваль воздушных змеев — каждый найдет занятие по душе. Рассказываем, куда сходить в Ростове на День молодежи 27 июня 2026.

Активный отдых и спорт

Праздничная программа в МЕГА Парке (вход свободный):

мастер-класс по гвоздестоянию, фестиваль воздушных змеев, гигантская Дженга, танцы.

Аксайский проспект, 23, 16:00.

Летние старты для любителей бега «Спорт для всех, спорт для здоровья» на дистанции 9,6 км, 6,4 км, 3,2 км. Регистрация на сайте probeg.org

Парк им. Октября, 28 июня (суббота), 08:00.

Ростовчанам преподадут мастер-класс по гвоздестоянию. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН. Перейти в Фотобанк КП

Выставки и экскурсии

Выставка «Ростов в войне: подвиг ратный, подвиг трудовой»

Ростовский-на-Дону зоопарк.

Экскурсия к альпакам

Парк альпак «Симба», в течение дня.

Игровая программа «Молодежь — будущее сегодня» (по предварительной записи)

Библиотечно-информационный центр семейного чтения им. Л.Н. Толстого (ул. Петренко, 3), 11:00.

Любителей бега приглашают в парк им. Октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Концерты

Органное шоу «Призрак оперы», 6+

Особняк 1898, 14:30.

Шоу саундтреков «Вселенная Ханса Циммера» (от «Интерстеллара» до «Гладиатора»), 6+

Особняк 1898, 17:00.

Шоу саундтреков «Вселенная Джона Уильямса» (от «Звёздных войн» до «Гарри Поттера»), 6+

Особняк 1898, 19:30.

Оркестр «Дон» — «Лучшее сезона», 12+

Филармония, 18:00.

Оркестр исполнит музыку при свечах. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Квартет Евгения Соколовского — трибьют Стиви Уандеру, 12+

джаз-клуб «Эссе», 18:00.

Квартет Овагема Султаняна, 12+

джаз-клуб «Эссе», 21:00.

Группа Dendy, 12+

клуб «Две Рульки», 19:30.

Спектакли

«Теремок» (кукольный), 0+

Театр кукол им. Былкова, 11:00.

«Денискины рассказы», 6+

Театр драмы им. Горького, 18:30.

«Белая акация» (оперетта), 6+

Выставка «Ростов в войне: подвиг ратный, подвиг трудовой» работает в течение дня в зоопарке. Фото: администрация Ростова

Музыкальный театр, 18:00.

«Последний пылкий влюбленный» (комедия), 18+

Театр драмы им. Горького, 19:00.

«Три высокие женщины» (пластический спектакль), 18+

Театр «Человек в кубе», 19:00.

Стендап

Отчетный концерт Stand-up, 18+

Flash Bar, 19:00 и 21:00.

Шоу «Побазарим», 18+

бар «Смольный», 20:00.

В программе - джазовая музыка. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как рассказали в правительстве региона, анонсы всех мероприятий по Ростовской области публикуются в госпаблике #ДонМолодой.

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