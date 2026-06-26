Комедии на сцене и концерты при свечах: Куда сходить на выпускной в Ростове 27 июня 2026

Собрали самые интересные события, которые стоит увидеть в выпускной. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Выпускной одиннадцатиклассников в Ростове-на-Дону выпадает на субботу, 27 июня. Этот праздник совпадает с Днем молодежи, и выпускников в городе ждет активная культурная программа. Рассказываем, куда сходить в Ростове на выпускной 27 июня 2026 помимо привычных речных прогулок по Дону и посещения парка аттракционов.

Купания в фонтане никто не отменял. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Активный отдых

В МЕГА Парке с 16:00 гостей ждут необычный мастер-класс по гвоздестоянию, фестиваль воздушных змеев, гигантская Дженга и танцевальный флэш-моб. Вход свободный, адрес — Аксайский проспект, 23.

Для любителей уюта и пушистых эмоций будут работать парки альпаки «Симба» на левом берегу Дона и «Пача мама» в парке Островского. В течение дня можно погладить, покормить и сфотографироваться с животными. А в зоопарке гостей ждут более семи тысяч животных, представителей свыше 500 видов фауны.

Катание на каруселях - классика для праздника. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Концерты на любой вкус

В Особняке 1898 — три музыкальных события:

- в 14:30 стартует органное шоу «Призрак оперы» (6+);

- в 17:00 — программа «Вселенная Ханса Циммера» с хитами из «Интерстеллара» и «Гладиатора» (6+);

- в 19:30 — «Вселенная Джона Уильямса», где прозвучат темы из «Звездных войн» и «Гарри Поттера» (6+).

В Филармонии в 18:00 — концерт оркестра «Дон» с программой «Лучшее сезона» (12+).

В джаз-клубе «Эссе» сразу два выступления:

- в 18:00 — квартет Евгения Соколовского с трибьютом Стиви Уандеру (12+);

- в 21:00 — квартет Овагема Султаняна (12+).

Для поклонников рок-попа — в 19:30 в клубе «Две Рульки» выступит группа Dendy (12+).

Узнали, куда сходить выпускникам 27 июня. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Театральная афиша

Музыкальный театр в 18:00 приглашает на оперетту «Белая акация» (6+) — легкую, мелодичную и искреннюю.

В Театре драмы имени Горького в 19:00 — комедия «Последний пылкий влюбленный» (18+). История о мужчине, который ищет идеальную любовь, но находит не то, что искал.

Театр «Человек в кубе» в 19:00 представит пластический спектакль «Три высокие женщины» (18+) по автобиографической драме Эдварда Олби.

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