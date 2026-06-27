Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Ростовской области днем в субботу произошло ЧП — беспилотник упал на территорию музея «Самбекские высоты». В результате происшествия пострадали 12 человек. Собрали последние новости об атаке ВСУ на «Самбекские высоты» 27 июня 2026.
Напомним, удар пришелся на основное здание «Самбекских высот» — информационно-выставочный центр. В это время здесь находились люди. Всех пострадавших, 12 человек, доставили в больницу. Двое от госпитализации отказались, еще десять человек остались в медучреждении.
По словам губернатора Юрия Слюсаря, к настоящему моменту восемь пострадавших уже выписали. В больнице все еще находятся два пациента, среди них — семилетняя девочка.
- Как доложил министр здравоохранения Наири Варданян, состояние пациентов стабильное. Выражаю искреннее сочувствие пострадавшим, желаю скорейшего выздоровления.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Заместитель губернатора Андрей Фатеев, который находился на месте ЧП, рассказал подробности о состоянии мемориала «Самбекские высоты». В информационно-выставочном центре повреждены кровля, фасад, а также внутренние помещения.
28 июня на территории музея начнутся работы по ликвидации последствий атаки ВСУ. Специалистам Минкультуры и Минстроя предстоит оценить масштаб повреждений. Только после этого будет принято решение о возобновлении работы комплекса.
- Напомню, сама экспозиция не пострадала. Возможно, повреждено мультимедийное оборудование. Пока музейный комплекс приостановил работу, — сообщил Юрий Слюсарь.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
Губернатор опубликовал фото, как выглядит «Самбекские высоты» после атаки ВСУ. На кадрах — повреждения части фасада здания информационно-выставочного центра.
Глава Ростовской области назвал произошедшую атаку на «Самбекские высоты» «актом особого цинизма со стороны ВСУ».
- Враг ударил по самому ценному - по нашему памятнику, народному музею, созданному на пожертвования людей в память о подвиге наших предков, советских воинов, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 году.
По факту происшествия военные следственные органы СК России возбудили уголовное дело о террористическом акте.
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП
- В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям украинских военнослужащих, которые направили БПЛА на гражданский объект, — прокомментировали в ведомстве.
Ранее прокуратура Ростовской области взяла на контроль устранение последствий и соблюдение прав пострадавших.
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