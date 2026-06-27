В результате происшествия пострадали 12 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области днем в субботу произошло ЧП — беспилотник упал на территорию музея «Самбекские высоты». В результате происшествия пострадали 12 человек. Собрали последние новости об атаке ВСУ на «Самбекские высоты» 27 июня 2026.

Последние новости об атаке ВСУ на «Самбекские высоты» 27 июня 2026: пострадавшие

Напомним, удар пришелся на основное здание «Самбекских высот» — информационно-выставочный центр. В это время здесь находились люди. Всех пострадавших, 12 человек, доставили в больницу. Двое от госпитализации отказались, еще десять человек остались в медучреждении.

По словам губернатора Юрия Слюсаря, к настоящему моменту восемь пострадавших уже выписали. В больнице все еще находятся два пациента, среди них — семилетняя девочка.

- Как доложил министр здравоохранения Наири Варданян, состояние пациентов стабильное. Выражаю искреннее сочувствие пострадавшим, желаю скорейшего выздоровления.

В настоящее время работа комплекса приостановлена Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Последние новости об атаке ВСУ на «Самбекские высоты» 27 июня 2026: состояние мемориала

Заместитель губернатора Андрей Фатеев, который находился на месте ЧП, рассказал подробности о состоянии мемориала «Самбекские высоты». В информационно-выставочном центре повреждены кровля, фасад, а также внутренние помещения.

28 июня на территории музея начнутся работы по ликвидации последствий атаки ВСУ. Специалистам Минкультуры и Минстроя предстоит оценить масштаб повреждений. Только после этого будет принято решение о возобновлении работы комплекса.

- Напомню, сама экспозиция не пострадала. Возможно, повреждено мультимедийное оборудование. Пока музейный комплекс приостановил работу, — сообщил Юрий Слюсарь.

По словам губернатора, экспозиция музея повреждений не получила Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как выглядит музей «Самбекские высоты» после атаки ВСУ: фото

Губернатор опубликовал фото, как выглядит «Самбекские высоты» после атаки ВСУ. На кадрах — повреждения части фасада здания информационно-выставочного центра.

Музей после атаки ВСУ. Фото: официальный канал в MAX губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря

Реакция власти после атаки ВСУ на «Самбекские высоты»

Глава Ростовской области назвал произошедшую атаку на «Самбекские высоты» «актом особого цинизма со стороны ВСУ».

- Враг ударил по самому ценному - по нашему памятнику, народному музею, созданному на пожертвования людей в память о подвиге наших предков, советских воинов, прорывавших оборону противника на реке Миус в 1943 году.

По факту происшествия военные следственные органы СК России возбудили уголовное дело о террористическом акте.

Решение о возобновлении работы комплекса будет принято после того, как специалисты оценят масштаб посвреждений Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям украинских военнослужащих, которые направили БПЛА на гражданский объект, — прокомментировали в ведомстве.

Ранее прокуратура Ростовской области взяла на контроль устранение последствий и соблюдение прав пострадавших.

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