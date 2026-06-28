Дожди с грозами и пожароопасность: Какой будет погода в Ростовской области в конце июня и в июле 2026 года

Дожди ожидаются в Ростовской области в последние дни июня. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Дожди ожидаются в Ростовской области в последние дни июня и в начале июля 2026 года. Также стал известен долгосрочный прогноз июль. Публикуем информацию синоптиков.

1 июля вечером ожидаются небольшие дожди, остальной период — без осадков. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Дожди с грозами и пожароопасность

Краткосрочный прогноз на начало следующей недели предоставили в Ростовском гидрометцентре.

В ночь с 28 на 29 июня местами по региону возможны осадки, в отдельных районах — сильные дожди с ветром до 20-23 м/с. Температура ожидается в районе +14-19, местами будет до +9, в крайних северных территориях — до +6 градусов.

Днем 29 июня существенных осадков не обещают, воздух должен прогреться до +25-30 градусов. В северо-западных, северо-восточных, центральных, южных районах, а также в Приазовье сохранится высокая пожароопасность 4 класса.

В ночь на 30 июня ожидается от +17 до +22, местами до +12. Днем температура воздуха может составлять +24-29 градусов. Возможны кратковременные дожди с грозами и северо-западным ветром 7-12 м/с, иногда с порывами до 15-18 м/с.

1 июля вечером ожидаются небольшие грозовые дожди, остальной период — без существенных осадков. Ветер прогнозируют преимущественно северный и северо-западный 7-12 м/с, при грозе с порывами до 14 м/с. Ночная температура воздуха — от +16 до +21, местами до +10. Дневная температура — от +28 до +33 градусов.

В июле дожди не прекратятся. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Предварительный прогноз на июль 2026 года

По данным портала Гисметео (Gismeteo), в июле дожди не прекратятся. Ненастье прогнозируют в некоторых северных территориях. Например, в станице Казанской первая неделя июля должна быть малооблачной, а затем обещают периодические дожди. Ясный и безоблачный день выпадает только на 13 июля.

Погода на юге региона будет меняться от дождливой к ясной. Без осадков обещают периоды с 1 по 4 июля, а также с 8 по 10 и с 20 и 24 июля. В остальные дни возможны осадки.

В среднем по области дневная температура воздуха в июле ожидается в районе от +24 до +34, по ночам обещают от +14 до +23 градусов.

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