Ливень размыл Центральный пляж Таганрога

Глава Таганрога сообщила о последствиях непогоды 26 июня. Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Из-за сильного ливня 26 июня пострадал Центральный пляж Таганрога. Там вода смыла песок с части береговой линии. Глава города Светлана Камбулова сообщила об этом в своих соцсетях.

Также шквалистый ветер также привел к падению нескольких веток и деревьев в городе. Коммунальщики уже начали расчистку. Работы будут вестись круглосуточно.

– Ситуация под контролем, – добавила Светлана Камбулова.

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