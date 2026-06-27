Ливень размыл Центральный пляж Таганрога

Фото: Олег УМАРОВ. Перейти в Фотобанк КП
Из-за сильного ливня 26 июня пострадал Центральный пляж Таганрога. Там вода смыла песок с части береговой линии. Глава города Светлана Камбулова сообщила об этом в своих соцсетях.
Также шквалистый ветер также привел к падению нескольких веток и деревьев в городе. Коммунальщики уже начали расчистку. Работы будут вестись круглосуточно.
– Ситуация под контролем, – добавила Светлана Камбулова.
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