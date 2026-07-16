Превратились в непроходимые джунгли: В Ростовской области суд изъял у местного жителя 62 гектара заброшенной земли

Заброшенная земля часто становится причиной долгих судебных споров. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Заброшенные земли часто становятся причиной долгих судебных споров. Так произошло и в Ростовской области. Местный житель лишился огромного участка, потому что годами за ним не ухаживал. Бывшие плодородные поля заросли бурьяном. В итоге суд постановил изъять гектары и пустить их с молотка. По такому же закону государство может забрать даже обычную дачу, если хозяин забыл к ней дорогу.

Мертвый сад и горы мусора

В собственности мужчины находилось 62 га земли недалеко от поселка Малиновка. По документам поля предназначались для сельского хозяйства. На деле же пустовали больше девяти лет.

Новому хозяину предстоит огромная работа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Когда инспекторы приехали с проверкой, то буквально схватились за голову. Почти половина участка превратилась в дикие непроходимые джунгли.

- Старый яблоневый сад засох и погиб. Деревья обросли грибком и сгнили, а вокруг поднялась стена из сорняков и колючек высотой до трех метров. Вдобавок на берегу местной реки нашли свалку из строительных отходов, — зафиксировали проверяющие в актах.

Обещал, но не убрал

Владельцу выписали штраф и дали время навести порядок. До ноября 2024 года он должен был выкорчевать сухостой и убрать мусор. Но мужчина ничего не сделал. Тогда профильное министерство обратилось в суд, чтобы забрать землю.

Владелец пытался оправдаться.

- Я стою в очереди на государственную дотацию для раскорчевки садов с 2000 года. Денег так и не дали, — возмущался мужчина на суде.

В собственности мужчины находилось 62 гектара земли. Фото: Павел КЛОКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Еще он уверял, что мусор лежит только на дорогах, а сами земли якобы включили в границы соседней станицы. Суд этим доводам не поверил. Мужчина не принес ни одного документа, подтверждающего его слова.

Продадут с молотка

Чтобы поставить точку в этом споре, понадобилось больше года. Мужчина до последнего держался за свои гектары, подавал жалобы и апелляции. Но решение суда осталось в силе. Огромный участок у хозяина все-таки забрали.

Эти 62 гектара пошли с молотка на публичных торгах. Начальную цену установили по кадастровой стоимости — чуть больше 10 миллионов рублей.

Вдобавок на берегу местной реки нашли свалку строительного мусора. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Правда, вырученные миллионы не уйдут в бюджет государства. Их отдадут бывшему владельцу. Только вот сумму мужчина получит не целиком: из нее вычтут все расходы на проведение торгов. А новому хозяину предстоит огромная работа: за свой счет выкорчевывать мертвые яблони, вывозить хлам и заново распахивать заброшенные поля.

Крайняя мера

- Изъятие земли — это крайняя мера, но она активно применяется в последние годы, — объясняет юрист Татьяна Руденко. — В 2020 году правительство утвердило четкие критерии неиспользования участков. Главная цель закона — заставить землю работать и давать урожай, а не зарастать бурьяном.

Но просто так забрать участок никто не может.

- Процедура долгая и прозрачная. Сначала надзорное ведомство проводит проверку. Если находят нарушения, владельцу выписывают предписание и дают срок на устранение проблемы — выкосить траву, убрать мусор или распахать поле. При этом назначают административный штраф. Если человек игнорирует предупреждение и ничего не делает, тогда инспекторы подают иск. Только суд принимает решение об изъятии и продаже имущества на торгах.

- Может ли такое произойти с моей дачей?

- Да, закон позволяет изымать и дачные участки, если они заброшены больше трех лет, заросли сорняками по пояс или превратились в свалку. Но на практике к обычным садоводам такую меру применяют редко. Чаще всего нерадивым дачникам просто выписывают солидные штрафы, а изымают участки в исключительных случаях.

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