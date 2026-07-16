Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+27°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество
Эксклюзив kp.rukp.ru
16 июля 2026 14:30

Превратились в непроходимые джунгли: В Ростовской области суд изъял у местного жителя 62 гектара заброшенной земли

Юрист из Ростова объяснил, когда и как могут изъять заброшенную дачу
Екатерина РУДЕНКО
Заброшенная земля часто становится причиной долгих судебных споров.

Заброшенная земля часто становится причиной долгих судебных споров.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Заброшенные земли часто становятся причиной долгих судебных споров. Так произошло и в Ростовской области. Местный житель лишился огромного участка, потому что годами за ним не ухаживал. Бывшие плодородные поля заросли бурьяном. В итоге суд постановил изъять гектары и пустить их с молотка. По такому же закону государство может забрать даже обычную дачу, если хозяин забыл к ней дорогу.

Мертвый сад и горы мусора

В собственности мужчины находилось 62 га земли недалеко от поселка Малиновка. По документам поля предназначались для сельского хозяйства. На деле же пустовали больше девяти лет.

Новому хозяину предстоит огромная работа.

Новому хозяину предстоит огромная работа.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Когда инспекторы приехали с проверкой, то буквально схватились за голову. Почти половина участка превратилась в дикие непроходимые джунгли.

- Старый яблоневый сад засох и погиб. Деревья обросли грибком и сгнили, а вокруг поднялась стена из сорняков и колючек высотой до трех метров. Вдобавок на берегу местной реки нашли свалку из строительных отходов, — зафиксировали проверяющие в актах.

Обещал, но не убрал

Владельцу выписали штраф и дали время навести порядок. До ноября 2024 года он должен был выкорчевать сухостой и убрать мусор. Но мужчина ничего не сделал. Тогда профильное министерство обратилось в суд, чтобы забрать землю.

Владелец пытался оправдаться.

- Я стою в очереди на государственную дотацию для раскорчевки садов с 2000 года. Денег так и не дали, — возмущался мужчина на суде.

В собственности мужчины находилось 62 гектара земли.

В собственности мужчины находилось 62 гектара земли.

Фото: Павел КЛОКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Еще он уверял, что мусор лежит только на дорогах, а сами земли якобы включили в границы соседней станицы. Суд этим доводам не поверил. Мужчина не принес ни одного документа, подтверждающего его слова.

Продадут с молотка

Чтобы поставить точку в этом споре, понадобилось больше года. Мужчина до последнего держался за свои гектары, подавал жалобы и апелляции. Но решение суда осталось в силе. Огромный участок у хозяина все-таки забрали.

Эти 62 гектара пошли с молотка на публичных торгах. Начальную цену установили по кадастровой стоимости — чуть больше 10 миллионов рублей.

Вдобавок на берегу местной реки нашли свалку строительного мусора.

Вдобавок на берегу местной реки нашли свалку строительного мусора.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Правда, вырученные миллионы не уйдут в бюджет государства. Их отдадут бывшему владельцу. Только вот сумму мужчина получит не целиком: из нее вычтут все расходы на проведение торгов. А новому хозяину предстоит огромная работа: за свой счет выкорчевывать мертвые яблони, вывозить хлам и заново распахивать заброшенные поля.

Крайняя мера

- Изъятие земли — это крайняя мера, но она активно применяется в последние годы, — объясняет юрист Татьяна Руденко. — В 2020 году правительство утвердило четкие критерии неиспользования участков. Главная цель закона — заставить землю работать и давать урожай, а не зарастать бурьяном.

Но просто так забрать участок никто не может.

- Процедура долгая и прозрачная. Сначала надзорное ведомство проводит проверку. Если находят нарушения, владельцу выписывают предписание и дают срок на устранение проблемы — выкосить траву, убрать мусор или распахать поле. При этом назначают административный штраф. Если человек игнорирует предупреждение и ничего не делает, тогда инспекторы подают иск. Только суд принимает решение об изъятии и продаже имущества на торгах.

- Может ли такое произойти с моей дачей?

- Да, закон позволяет изымать и дачные участки, если они заброшены больше трех лет, заросли сорняками по пояс или превратились в свалку. Но на практике к обычным садоводам такую меру применяют редко. Чаще всего нерадивым дачникам просто выписывают солидные штрафы, а изымают участки в исключительных случаях.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

«Сын был вынужден работать, пока отец строил свою жизнь!»: После гибели бойца СВО родители делили в суде выплаты за его смерть

Миллион рублей за кошку и черепаху: Мать потребовала возместить моральный вред ребенку за гибель животных при пожаре