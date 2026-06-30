«Чувствовала, что есть кто-то еще»: Сестры узнали о существовании друг друга спустя 30 лет — их судьбы оказались удивительно похожими

Две сестры из Ростова встретились спустя 30 лет благодаря интернету. Фото: из архива героя публикации.

Надежда Бобрышева из Ростова 30 лет прожила без отца. Мама родила ее «для себя» и никогда не знакомила с папой. Но в конце июня 2026 года Надежда записала видеоролик и выложила в социальные сети, чтобы найти хоть кого-то из родственников. Спустя три часа ростовчанка узнала, что у нее есть старшая сестра. При этом судьбы двух женщин оказались поразительно похожи и они годами общались с одними и теми же людьми.

Родила «для себя» и оборвала контакты

Мать Надежды решилась на ребенка в 32 года. Отца выбирала придирчиво.

- Ей нужен был симпатичный, умный мужчина с хорошим чувством юмора. И чтобы умел зарабатывать, — вспоминает Надежда. — Строить семью она изначально не собиралась. Хотела, чтобы ребенку просто передались хорошие гены.

Судьбы сестер оказались поразительно похожими. Фото: из архива героя публикации.

Идеальным кандидатом женщине показался Вячеслав. Сразу после рождения дочери она оборвала с мужчиной все контакты. Надя росла без отца, но мечтала его увидеть - мать обещала девочке эту встречу, когда ей исполнится 15 лет. Однако обещание женщина так и не выполнила.

- Мне было очень обидно. Думала, раз он мной не интересуется, значит, и мне ничего не надо. Годами жила в злости и ненависти.

Вячеслав умер пять лет назад. Фото: из архива героя публикации.

«Денег не нужно — сама заработаю»

Подробности о своем отце Надежда узнала случайно. Однажды, когда она была уже взрослым человеком, мать обмолвилась, что у Вячеслава была своя фирма. По иронии судьбы, его бизнес был зарегистрирован в микрорайоне Александровка — буквально через дорогу от дома, где прошло детство Нади. Но они ни разу не пересеклись.

Годы шли. Надежда переехала в Москву, стала стендап-комиком, но карьера и личная жизнь не складывались. Тогда она пошла к психоаналитику.

Мать обещала устроить знакомство, когда дочери исполнится 15 лет. Фото: из архива героя публикации.

- Он посоветовал проработать отношения с отцом. Я думала, что это глупая затея, ведь даже не знала, как он выглядит. Но потом решилась и выложила видео. Было страшно. Боялась, что родственники решат, мол, я пришла за деньгами. Но зачем мне чужое? Я и сама могу заработать. Мне просто хотелось пообщаться.

Ролик разлетелся по интернету. Всего через три часа после публикации Надежде скинули ссылку на соцсети ее старшей сестры по отцу.

Надежда — стендап-комик. Она уже несколько лет живет в Москве. Фото: из архива героя публикации.

«Имя Надя казалось мне до боли родным»

43-летняя Юлиана Лункина тоже родилась в Ростове-на-Дону, но давно перебралась в столицу. Сейчас она занимается развитием бренда в крупном банке, по второй профессии она — имиджмейкер. В день публикации ролика женщина отдыхала с друзьями в Коломне, как вдруг на телефон пришло сообщение от незнакомки.

- Сначала я напряглась. Подумала, что это мошенники, — вспоминает Юлиана. — Но когда Надя записала голосовое, я все поняла. И так обрадовалась! Я всегда чувствовала, что у меня есть кто-то еще. Имя Надя казалось мне до боли родным. Может, просто детские воспоминания о подслушанных на кухне разговорах взрослых...

43-летняя Юлиана Лункина тоже родилась в Ростове-на-Дону. Фото: из архива героя публикации.

Родители Юлианы развелись много лет назад. У нее была родная сестра Елена, но она рано ушла из жизни. С отцом Юлиана связь не обрывала, но после ухода мужчины из семьи общение родственников стало редким.

Одни проекты на двоих и зеленые глаза

Судьбы сестер оказались удивительно похожими. Обе родились в Ростове, обе переехали в Москву, у обеих матери умерли от рака.

Но главный сюрприз ждал впереди. Надя переехала в столицу благодаря другу-продюсеру. Когда комик рассказала ему о найденной сестре, мужчина чуть не упал со стула. Выяснилось, что он давно знаком с Юлианой и даже работал с ней над совместными проектами.

У Юлианы была старшая сестра Елена, которая, к сожалению, умерла. Фото: из архива героя публикации.

- Это просто нереально. Какая-то фантастика. Судьба нас сводила, сводила, и вот наконец мы нашлись, — удивляется Надежда.

Сестры пока не виделись вживую, но уже обменялись детскими фотографиями. У них нет сомнений в родстве, так они похожи внешне. У обеих одинаковый и достаточно редкий цвет глаз — серо-зеленый.

Отец умер пять лет назад

Познакомиться с отцом у Надежды уже не получится. В 2021 году он перенес ковид, а затем скончался от сердечного приступа.

Тогда Юлиана загорелась идеей составить генеалогическое древо. Набросала имена родственников, но рассказывать о литовских корнях оказалось некому.

Слева - Юлиана, справа - Надежда. Фото: из архива героя публикации.

- А тут появился человек, которого это тоже интересует. Кажется, что это просто невероятно — в 43 года узнать, что у тебя есть младшая сестра.

Первая долгожданная встреча сестер состоится через неделю в Москве. Новоиспеченные родственницы пойдут обедать и разговаривать обо всем на свете. А в сентябре планируют совместную поездку на малую родину в Ростов — знакомиться с остальной родней.

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