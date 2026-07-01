Задолжал полмиллиона по алиментам и увез ребенка: Ростовчанка два года платила на содержание дочери мужу, который ее похитил

Ростовчанку никто не ограничивал в родительских правах, но увидеть дочь она не могла. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Я исправно платила алименты, но не имела ни малейшей возможности даже услышать голос своего ребенка, — говорит ростовчанка Анна (имя изменено. — прим. ред.).

Женщину никто не ограничивал в родительских правах. Но увидеть собственную дочь она не могла долгие месяцы: бывший муж просто забрал ребенка и не давал ей увидеться с мамой.

Привел на съемную квартиру и вывез в другой город

Супруги развелись еще в 2018 году. Суд Ленинского района тогда постановил: девочка должна расти с матерью. Какое-то время так и было, но бывший муж не смирился с поражением.

- В начале 2020 года он пошел на хитрость. Путем уговоров, манипуляций и угроз он забрал дочку к себе в тайне от меня, — рассказывала Анна в зале суда. — Сначала привел на чужую съемную квартиру в Ростове, а затем и вовсе увез в другой город! Я места себе не находила, не зная, что с моим ребенком.

Экс-супруг сначала привел на съемную квартиру, а затем и вовсе увез в другой город. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Настроил против матери и бабушки

Мужчина прятал дочь матери и родственников по этой линии.

- Он полностью настроил ее против меня! Строго запрещал нам видеться, не давал общаться даже по телефону. Отрезал девочку от всех, кто ее по-настоящему любит: от меня, от бабушки, от родной тети и сестры. В итоге дочь захотела жить с ним.

Вскоре бывший муж не только лишил женщину радости материнства, но и решил на этом заработать. Он подал иск, и в конце 2021 года суд обязал несчастную мать выплачивать по 5 310 рублей каждый месяц.

При этом сам ростовчанин оказался тем еще должником. За те первые годы, что ребенок спокойно жил с мамой, он не дал на дочь ни копейки. В итоге скопил колоссальный долг по алиментам — более 521 тысячи рублей. Однако свои деньги требовал исправно.

Суд Ленинского района тогда постановил: девочка должна расти с матерью. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Замкнутый круг разорван

После долгих разбирательств девочка вернулась к маме по своему желанию. Теперь женщина, как и раньше, сама собирает ее в школу, покупает все необходимое, оплачивает лечение и кружки.

Чтобы окончательно восстановить справедливость, ростовчанка подала встречный иск в районный суд. Она потребовала отменить свои выплаты и взыскать алименты с бывшего мужа — по 15 тысяч рублей ежемесячно. Мужчина на заседание не пришел. Лишь прислал бумагу, которая подтверждаем: он полностью признает исковые требования.

Судья встал на сторону матери. Теперь девочка официально живет с ней, а отец обязан платить деньги на содержание дочери до ее совершеннолетия. И свой полумиллионный долг ему тоже придется погасить.

Теперь женщина сама собирает дочь в школу, покупает одежду, оплачивает лечение и кружки. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Комментарий юриста

Эту непростую историю «КП — Ростов-на-Дону» прокомментировала юрист Татьяна Руденко.

- К сожалению, после разводов детей часто «делят», — объясняет эксперт. — В данном случае мужчина обманом увез ребенка, оборвал все связи и внушил ему страх перед матерью. Ребенок под сильным давлением начинает верить в любые небылицы. Действовать матери нужно было молниеносно: сразу подключать органы опеки и судебных приставов. Каждая потерянная неделя лишь усугубляет психологическую травму.

- Но имел ли отец право забирать ребенка?

- Нет, он не имел никакого права прятать дочь. Мать не лишена была родительских прав, а суд ранее уже определил место жительства ребенка с ней. Женщине можно было сразу обращаться в суд. Но тут есть один нюанс. Согласно закону, если ребенку уже исполнилось десять лет, судья обязан выслушать его мнение. И напуганная, настроенная против матери девочка могла бы прямо на заседании сказать, что хочет жить с отцом. Видимо, именно этого мужчина и добивался, выигрывая время.

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