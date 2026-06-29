Спрос на топливо вырос Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь принял участие в совещании, посвященном топливному вопросу. Обсуждение с участием представителей федеральных властей, компаний и глав регионов провел зампредседателя правительства Александр Новак. Юрий Слюсарь сообщил последние новости о ситуации с топливом в Ростовской области в июне 2026.

Последние новости о ситуации с топливом в июне 2026: главное

По словам Юрия Слюсаря, ситуация с топливом в Ростовской области не отличается от других регионов. Спрос вырос. Ситуация осложняется еще и потому, что Ростовская область — транзитный регион.

- Через нас идут потоки на Кавказ, к побережью, в Новороссию и Крым. Нагрузка колоссальная.

Власти мониторят наличие топлива и цены Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Как исправляют ситуацию с топливом в Ростовской области: ограничения продаж на АЗС, проверка наличия топлива

Юрий Слюсарь говорит, что власти Ростовской области постоянно находятся на связи с топливными компаниями, ФАС и РЖД.

- Находим способы решения проблемы. Ежедневно мониторим наличие топлива и цены на него. Для борьбы со спекулянтами сами АЗС при необходимости вводят ограничения на объемы продаж.

Отдельное внимание уделено обеспечению топливом АПК в период уборочной кампании. По словам главы региона, для этого есть достаточный запас дизеля и бензина. В зоне особого внимания — малые хозяйства, у которых нет мощностей для хранения больших объемов топлива.

На особом контроле - обеспечение топливом аграриев Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Юрий Слюсарь напомнил и о федеральной мере — запрете на экспорт бензина. Рассматривается возможность введения ограничений и на экспорт дизельного топлива.

- Ситуация непростая, но мы в плотном контакте с федеральным центром. Требуется время, чтобы перестроить логистику доставки топлива. Также будем привлекать УФАС для контроля и недопущения спекуляций.

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