Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь принял участие в совещании, посвященном топливному вопросу. Обсуждение с участием представителей федеральных властей, компаний и глав регионов провел зампредседателя правительства Александр Новак. Юрий Слюсарь сообщил последние новости о ситуации с топливом в Ростовской области в июне 2026.
По словам Юрия Слюсаря, ситуация с топливом в Ростовской области не отличается от других регионов. Спрос вырос. Ситуация осложняется еще и потому, что Ростовская область — транзитный регион.
- Через нас идут потоки на Кавказ, к побережью, в Новороссию и Крым. Нагрузка колоссальная.
Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Юрий Слюсарь говорит, что власти Ростовской области постоянно находятся на связи с топливными компаниями, ФАС и РЖД.
- Находим способы решения проблемы. Ежедневно мониторим наличие топлива и цены на него. Для борьбы со спекулянтами сами АЗС при необходимости вводят ограничения на объемы продаж.
Отдельное внимание уделено обеспечению топливом АПК в период уборочной кампании. По словам главы региона, для этого есть достаточный запас дизеля и бензина. В зоне особого внимания — малые хозяйства, у которых нет мощностей для хранения больших объемов топлива.
Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП
Юрий Слюсарь напомнил и о федеральной мере — запрете на экспорт бензина. Рассматривается возможность введения ограничений и на экспорт дизельного топлива.
- Ситуация непростая, но мы в плотном контакте с федеральным центром. Требуется время, чтобы перестроить логистику доставки топлива. Также будем привлекать УФАС для контроля и недопущения спекуляций.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!
Читайте также
Канистра вместо пиццы: Как перекупщики наживаются на ажиотаже с бензином, продавая его втридорога