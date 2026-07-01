В июле столбики термометров поднимутся до +38 градусов. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Середина лета на Дону аномалиями не удивит: в июле будет жарко, столбики термометров за малым не доползут до +40. Месяц будет значительно суше, чем предшествующий ему дождливый июнь, но без осадков нас не оставит. Подробный прогноз погоды в Ростовской области на июль 2026 «КП - Ростов-на-Дону» сообщила руководитель регионального гидрометцентра Елена Назарова.

Погода на июль 2026: первая декада

По словам синоптика, второй месяц лета по температурному режиму ожидается около нормы, а вот по количеству осадков — или в ее пределах, или суше.

— В начале июля на территории Ростовской области осадков не ожидается, — сообщила Елена Николаевна.

При этом температура воздуха станет постепенно расти.

После прохладного июня жителей Дона ждет жаркий июль. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

— В ночные часы она будет составлять +17 — +22 градуса, а по северу может понижаться до +12. Тем временем дневная температура будет повышаться и составит от +30 до +36 градусов.

Но это не значит, что все летние дожди пролились в июне, и на июль природа ничего не оставила.

— В середине первой декады июля ожидается прохождение атмосферного фронта над территорией области. Это значит, что местами пройдут кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах, возможны сильные дожди и даже град.

При этом температура воздуха немного снизится: по ночам все также будет +17 — +22, а по северу и западу — до +24, днем же ожидается от +22 до +30 градусов. 4 июля в отдельных районах по северу и востоку области воздух будет прогреваться до +33.

— Во второй половине первой декады местами пройдут кратковременные дожди с грозами, в отдельных районах ветер может усиливаться, при грозах — до 15—18 метров в секунду. Ночная температура будет колебаться от +15 до +21 градуса, а дневная будет подниматься от +25 до +33.

Дожди в июле будут идти реже. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Погода во вторую и третью декаду июля: температура и осадки

Во второй и третьей декадах, несмотря на жару, тоже можно надеяться на освежающие дожди.

— Местами в отдельные дни ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы.

Ночью столбики термометров будут показывать от +16 до +21 градуса, а днем от +27 до +32.

— В некоторые дни второй половины июля воздух может прогреваться сильнее — до +34 — +38 градусов, — предупредила синоптик.

По прогнозам синоптиков, жарче всего на Дону будет во второй половине июля. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

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