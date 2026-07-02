За нарушения — претензии и штрафы: Какой должна быть температура в автобусе в Ростове и куда пожаловаться на неработающий кондиционер

С неработающим кондиционером температура в автобусе может быть невыносимой. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростов пришла изнуряющая жара. По данным Гидрометцентра, в июле столбики термометров в тени могут взлетать до +38 градусов. Особенно тяжело в такую погоду пассажирам общественного транспорта, где духота порой становится невыносимой. В сети уже встречаются жалобы на неработающие кондиционеры. При этом не все ростовчане знают, какие требования предъявляют к перевозчикам и что делать при их нарушении. В администрации города «КП-Ростов-на-Дону» рассказали, какой должна быть температура в автобусе, куда и как жаловаться.

Какой должна быть температура в автобусе?

С повышением температуры в соцсетях стали все чаще появляться жалобы на неработающие в жару кондиционеры.

- Опять не работают кондиционеры в автобусах! Очень душно! Люди в обморок падают! И бонусом в салоне очень сильно пахнет гарью! До тошноты! – пишут комментаторы.

При этом не все знают, в каком случае и как жаловаться на перевозчика. Например, какой должна быть температура в автобусе по нормативу.

Ростовчане уже ощущают на себе жару. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как пояснили в департаменте транспорта озвучили конкретные требования к температуре в салоне.

- Система кондиционирования воздуха должна обеспечивать температурный режим не более +25 градусов Цельсия при среднесуточной температуре наружного воздуха выше +20 градусов Цельсия, — уточнили в администрации Ростова.

При этом есть важная оговорка: если в салоне без помощи техники держится не больше +25 градусов, водитель имеет право не включать охлаждение.

В ведомстве объяснили, что озвученные нормативы прописаны в социальных стандартах транспортного обслуживания населения. Документ федерального уровня утвержден распоряжением Министерства транспорта РФ, а на местном уровне нормативы закреплены постановлением администрации Ростова.

Коротко о том, когда и как жаловаться Фото: Михаил СТРИЖЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Что грозит перевозчику за жару в автобусе?

За тем, чтобы ростовчане не плавились в поездках, следят сотрудники департамента транспорта. По данным администрации, контрольные рейды проходят ежедневно прямо на линии. Инспекторы проверяют не только исправность оборудования, но и соблюдение того самого порога комфорта.

Если выявляется нарушение, перевозчику не просто выносят предупреждение.

- По всем выявленным нарушениям в адрес перевозчиков направляются претензии с применением мер гражданско-правовой ответственности (штрафные санкции - прим. ред.), предусмотренные муниципальными контрактами, — заявили в горадминистрации.

В июле прогнозируют жару до +38 градусов. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Куда жаловаться, если в автобусе жарко?

Если вы зашли в автобус и чувствуете, что температура явно превышает разрешенные +25 градусов, можно и нужно требовать исправления ситуации. Для оперативного реагирования в Ростове работает круглосуточный колл-центр Городского центра управления пассажирскими перевозками. Телефон: 8-800-222-76-76.

Чтобы жалоба не осталась без внимания, пассажиру нужно назвать ключевые данные.

- Пассажирам при звонке необходимо сообщить государственный регистрационный номер транспортного средства, номер маршрута, дату и время поездки, — проинструктировали в администрации.

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