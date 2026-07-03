Три километра нес на себе: Боец СВО из Ростовской области подорвался на мине, но сослуживец спас его, несмотря на собственное ранение

Дома Ивана всегда ждала любимая жена. Фото: из архива семьи.

Житель Азовского района Ростовской области Иван Лобаченко знает, что такое мужество и настоящая дружба. В 31 год он уже награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу», которые ему вручили как участнику специальной военной операции. Однако сам Иван не считает себя героем.

—Вот мой друг, Гафар, совершил настоящий подвиг: вынес меня, раненого, с минного поля, — вспоминает ветеран СВО.

«Всегда хотел служить Родине»

Иван вырос в большой, дружной многодетной семье — у него четыре брата и четыре сестры. После школы и колледжа, получив диплом тракториста-машиниста, парень решил переехать в Ростов — хотелось зарабатывать и крепко стоять на ногах. Вначале трудился на стройке, позже устроился на завод. Здесь же он познакомился с будущей женой Кристиной, с которой они вместе уже десять лет.

На предприятии Иван быстро продвигался по службе: прошел путь от бригадира до мастера цеха по производству вентиляционных систем. Но потом вдруг принял решение сменить рабочую специальность на военную.

— Просто всегда хотел служить Родине, — объясняет Иван.

Житель Азовского района Ростовской области Иван Лобаченко совершенно точно знает, что такое мужество и настоящая дружба. Фото: из архива семьи.

Пройдя серьезное обучение, около двух лет он находился в Африке.

Когда началась специальная военная операция, дончанин нес службу на другом конце земли. Именно там мужчина узнал страшную новость: его старший брат Александр (посмертно награжден Орденом мужества — прим. ред.), который тоже был военным, погиб на Донбассе.

Иван не мог сразу завершить командировку и уехать, но твердо решил: как только служба в Африке закончится, он отправится на передовую.

Едва вернувшись домой, мужчина чуть ли не с порога заявил близким, что снова уезжает, в этот раз — на Донбасс. Кристина спорить и отговаривать любимого не стала — знала, что это бесполезно.

— Только вернись, пожалуйста, живым, — тихо сказала она.

«Враг усеял клочок земли минами»

Так Лобач — такой позывной взял себе Иван — оказался на Луганском направлении. В его задачи входило обучение личного состава инженерно-саперному делу и непосредственное разминирование территорий.

— Мы с напарником выходили на минные поля, обезвреживали снаряды. Некоторые разбирали для того, чтобы наши ребята потом могли использовать эти детали.

11 мая 2025 года в 14:40 его военная служба завершилась. В тот день он вместе с бойцом с позывным Гафар разминировал очередной участок.

Иван с Кристиной вместе уже 10 лет. Фото: из архива героя публикации.

— Враг буквально усеял этот клочок земли противопехотными минами. Одна из них была глубоко под землей, я ее не заметил и наступил.

Раздался мощный взрыв, Иван лишился правой ступни, на левой была серьезная рана, лицо - испещрено осколками. Досталось и напарнику — на лице Гафара зияла страшная рана.

— Точное время взрыва запомнил потому, что сразу после этого бросил взгляд на часы. И подумал: «Все, отслужил».

«Называю его моим Ангелом-Хранителем»

Гафар, не обращая внимания на собственное ранение, бросился к другу. Он быстро наложил Ивану жгуты, взвалил его на спину и направился к точке эвакуации.

Раненый боец три километра нес товарища на себе по смертельно опасному полю.

— Риск был в том, что друг мог повторить мою ошибку и наступить на мину. Тогда мы погибли бы оба. Как только я не уговаривал оставить меня в поле и спасаться самому! Но кто бы меня послушал. Мы все же добрались до точки эвакуации. Теперь я называю Гафара моим Ангелом-Хранителем.

Иван боялся сказать жене о ранении, но та сердцем почувствовала беду. Фото: из архива семьи.

«Казалось, что я буду обузой»

Ивана экстренно госпитализировали. Первые три дня он провел в коме. Когда сознание вернулось, его первые мысли были о семье.

— Но звонить жене я откровенно боялся. Предстояло сказать, что я лишился ноги. Мне казалось, что теперь я буду для нее обузой, — делится тяжелыми воспоминаниями Иван.

Пока боец собирался с силами, Кристина позвонила сама — все эти дни она искала мужа. Мужчина постарался говорить как можно бодрее:

— Родная, я выполнял задачу, у меня все хорошо!

Но любящую женщину было не обмануть. Накануне Кристине приснился сон: погибший брат Ивана, опустив голову, ходил за ней. Сердце подсказывало ей, что с любимым случилась беда.

— Говори правду. Что случилось? — потребовала она.

Иван набрал в легкие воздуха:

— Ногу пришлось ампутировать...

В трубке повисла короткая тишина, а затем Кристина тихо, со слезами выдохнула:

— Слава Богу, живой!

11 мая 2025 года в 14:40 его военная служба оборвалась. В тот день он вместе с бойцом с позывным Гафар разминировал очередной участок. Фото: из архива героя публикации.

Жизнь продолжается

Лобач перенес восемь сложнейших операций. Обычно на восстановление после таких травм уходит минимум полгода, но Иван благодаря воле и поддержке семьи уже через три месяца уверенно ходил на протезе.

Сейчас боец дома. Он строит дом, планирует возобновить спортивные тренировки и мечтает возвести детский центр на земле, предоставленной государством. Он хочет установить там тренажеры, организовать развивающие секции и устроить залы для праздников — в их селе ничего подобного никогда не было.

Реализовать эту идею ему пообещал помочь филиал государственного фонда «Защитники Отечества» в Азовском районе. Социальный координатор Оксана Владимировна Саркисян отнеслась к проекту очень серьезно, поддержала идею и сказала, что окажет содействие в оформлении документов на получение субсидии.

Сам Иван не сомневается в своих силах: раз уж получилось выжить на минном поле и за три месяца встать на протез, то построить центр для детей ему точно удастся.

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