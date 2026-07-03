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Общество3 июля 2026 8:40

Три километра нес на себе: Боец СВО из Ростовской области подорвался на мине, но сослуживец спас его, несмотря на собственное ранение

Сапер из Ростовской области встал на протез за три месяца после подрыва на мине
Анна ШИЛЯЕВА
Дома Ивана всегда ждала любимая жена. Фото: из архива семьи.

Дома Ивана всегда ждала любимая жена. Фото: из архива семьи.

Житель Азовского района Ростовской области Иван Лобаченко знает, что такое мужество и настоящая дружба. В 31 год он уже награжден орденом Мужества и медалью «За отвагу», которые ему вручили как участнику специальной военной операции. Однако сам Иван не считает себя героем.

—Вот мой друг, Гафар, совершил настоящий подвиг: вынес меня, раненого, с минного поля, — вспоминает ветеран СВО.

«Всегда хотел служить Родине»

Иван вырос в большой, дружной многодетной семье — у него четыре брата и четыре сестры. После школы и колледжа, получив диплом тракториста-машиниста, парень решил переехать в Ростов — хотелось зарабатывать и крепко стоять на ногах. Вначале трудился на стройке, позже устроился на завод. Здесь же он познакомился с будущей женой Кристиной, с которой они вместе уже десять лет.

На предприятии Иван быстро продвигался по службе: прошел путь от бригадира до мастера цеха по производству вентиляционных систем. Но потом вдруг принял решение сменить рабочую специальность на военную.

— Просто всегда хотел служить Родине, — объясняет Иван.

Житель Азовского района Ростовской области Иван Лобаченко совершенно точно знает, что такое мужество и настоящая дружба. Фото: из архива семьи.

Житель Азовского района Ростовской области Иван Лобаченко совершенно точно знает, что такое мужество и настоящая дружба. Фото: из архива семьи.

Пройдя серьезное обучение, около двух лет он находился в Африке.

Когда началась специальная военная операция, дончанин нес службу на другом конце земли. Именно там мужчина узнал страшную новость: его старший брат Александр (посмертно награжден Орденом мужества — прим. ред.), который тоже был военным, погиб на Донбассе.

Иван не мог сразу завершить командировку и уехать, но твердо решил: как только служба в Африке закончится, он отправится на передовую.

Едва вернувшись домой, мужчина чуть ли не с порога заявил близким, что снова уезжает, в этот раз — на Донбасс. Кристина спорить и отговаривать любимого не стала — знала, что это бесполезно.

— Только вернись, пожалуйста, живым, — тихо сказала она.

«Враг усеял клочок земли минами»

Так Лобач — такой позывной взял себе Иван — оказался на Луганском направлении. В его задачи входило обучение личного состава инженерно-саперному делу и непосредственное разминирование территорий.

— Мы с напарником выходили на минные поля, обезвреживали снаряды. Некоторые разбирали для того, чтобы наши ребята потом могли использовать эти детали.

11 мая 2025 года в 14:40 его военная служба завершилась. В тот день он вместе с бойцом с позывным Гафар разминировал очередной участок.

Иван с Кристиной вместе уже 10 лет. Фото: из архива героя публикации.

Иван с Кристиной вместе уже 10 лет. Фото: из архива героя публикации.

— Враг буквально усеял этот клочок земли противопехотными минами. Одна из них была глубоко под землей, я ее не заметил и наступил.

Раздался мощный взрыв, Иван лишился правой ступни, на левой была серьезная рана, лицо - испещрено осколками. Досталось и напарнику — на лице Гафара зияла страшная рана.

— Точное время взрыва запомнил потому, что сразу после этого бросил взгляд на часы. И подумал: «Все, отслужил».

«Называю его моим Ангелом-Хранителем»

Гафар, не обращая внимания на собственное ранение, бросился к другу. Он быстро наложил Ивану жгуты, взвалил его на спину и направился к точке эвакуации.

Раненый боец три километра нес товарища на себе по смертельно опасному полю.

— Риск был в том, что друг мог повторить мою ошибку и наступить на мину. Тогда мы погибли бы оба. Как только я не уговаривал оставить меня в поле и спасаться самому! Но кто бы меня послушал. Мы все же добрались до точки эвакуации. Теперь я называю Гафара моим Ангелом-Хранителем.

Иван боялся сказать жене о ранении, но та сердцем почувствовала беду. Фото: из архива семьи.

Иван боялся сказать жене о ранении, но та сердцем почувствовала беду. Фото: из архива семьи.

«Казалось, что я буду обузой»

Ивана экстренно госпитализировали. Первые три дня он провел в коме. Когда сознание вернулось, его первые мысли были о семье.

— Но звонить жене я откровенно боялся. Предстояло сказать, что я лишился ноги. Мне казалось, что теперь я буду для нее обузой, — делится тяжелыми воспоминаниями Иван.

Пока боец собирался с силами, Кристина позвонила сама — все эти дни она искала мужа. Мужчина постарался говорить как можно бодрее:

— Родная, я выполнял задачу, у меня все хорошо!

Но любящую женщину было не обмануть. Накануне Кристине приснился сон: погибший брат Ивана, опустив голову, ходил за ней. Сердце подсказывало ей, что с любимым случилась беда.

— Говори правду. Что случилось? — потребовала она.

Иван набрал в легкие воздуха:

— Ногу пришлось ампутировать...

В трубке повисла короткая тишина, а затем Кристина тихо, со слезами выдохнула:

— Слава Богу, живой!

11 мая 2025 года в 14:40 его военная служба оборвалась. В тот день он вместе с бойцом с позывным Гафар разминировал очередной участок. Фото: из архива героя публикации.

11 мая 2025 года в 14:40 его военная служба оборвалась. В тот день он вместе с бойцом с позывным Гафар разминировал очередной участок. Фото: из архива героя публикации.

Жизнь продолжается

Лобач перенес восемь сложнейших операций. Обычно на восстановление после таких травм уходит минимум полгода, но Иван благодаря воле и поддержке семьи уже через три месяца уверенно ходил на протезе.

Сейчас боец дома. Он строит дом, планирует возобновить спортивные тренировки и мечтает возвести детский центр на земле, предоставленной государством. Он хочет установить там тренажеры, организовать развивающие секции и устроить залы для праздников — в их селе ничего подобного никогда не было.

Реализовать эту идею ему пообещал помочь филиал государственного фонда «Защитники Отечества» в Азовском районе. Социальный координатор Оксана Владимировна Саркисян отнеслась к проекту очень серьезно, поддержала идею и сказала, что окажет содействие в оформлении документов на получение субсидии.

Сам Иван не сомневается в своих силах: раз уж получилось выжить на минном поле и за три месяца встать на протез, то построить центр для детей ему точно удастся.

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