Может повлиять на хамсу, тюльку, пиленгаса и других: Почему медузы в Азовском море появились раньше времени и чем это грозит

Даже небольшое снижение солености Азовского моря не повлияло на распространение медуз. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

В этом году Азовское море уже готовит отдыхающим неприятный сюрприз. Заход медуз в это море из соседнего Черного произошел на две недели раньше, чем это было в прошлые годы. Жители Ростовской области заметили стрекающих гостей на юге Азовского моря уже в первой половине июня, что вызвало беспокойство относительно предстоящего купального сезона и уловов рыбаков. Почему так произошло и на что это может повлиять, в беседе с «КП — Ростов-на-Дону» прояснил кандидат биологических наук, зоолог Сергей Дудкин.

Неожиданное потепление и скрытая угроза

По словам эксперта, традиционный график миграции морских обитателей в этом году дал сбой. Медузы, проникающие через Керченский пролив из Черного моря, активизировались как минимум на две недели раньше привычного календаря. Если обычно их массовое появление приходится на более поздний срок, то в текущем сезоне первые скопления были зафиксированы уже в первой декаде июня.

— И мнемиопсиса гребневика, и аурелии много, и уже появился и корнерот, — говорит Сергей Дудкин.

Особенностью ситуации является тот факт, что столь раннее нашествие происходит на фоне локального снижения солености воды. Многолетняя тенденция осолонения Азовского моря, которая ранее облегчила черноморским видам путь на север, в этом сезоне немного замедлилась. Однако, как отмечает ученый, это не стало препятствием. Основная причина столь бурного старта кроется не только в текущей температуре воды, но и в успешной зимовке медуз в скрытой от глаз человека форме.

Медузы мешают промыслу рыбаков. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Секрет успеха спрятан на дне

Главный ключ к пониманию численности медуз, по мнению зоолога, лежит в их жизненном цикле. Массовое нашествие начинается не со взрослых особей, а с микроскопических полипов, которые колонизируют подводные объекты. Именно они пережили зиму в большом количестве.

— Увеличение количества медуз связано с тем, насколько много их в полипоидной стадии, когда их не видно. Эти полипы длиной по 3 миллиметра. Они сидят на твердых субстратах: на затопленных кораблях, на причалах, на подводных камнях, на сваях Крымского моста, а также на боновых заграждениях этого моста, — объясняет Сергей Дудкин.

Как только температурный режим воды достигает комфортных значений, эти незаметные организмы дают крошечные личинки, которые в будущем превращаются в огромные студенистые купола. Судя по всему, в этом году естественные условия сложились идеально, и полипы начали давать потомство очень плодотворно.

Медузы лучше не брать в руки. Фото: Мария ЧЕРНИКОВА.

Пик нашествия и конкуренция за еду

Ждать ли кульминации вторжения раньше времени, если старт уже сдвинулся на две недели? По прогнозам специалиста, пик развития, когда медузы достигнут крупных размеров и станут настоящей проблемой для пляжного отдыха и рыболовства, все же придется на традиционный период.

— Пик развития медуз у нас стоит ожидать традиционно в конце июля и августе. В это время уже будут крупные, видимые размеры. Вновь их будет на пляжи сносить. Отдыхающие начнут выкладывать фото, рассказывая что их много, — описывает ученый грядущую перспективу.

Однако Сергей Дудкин отмечает деталь: раннее появление не гарантирует тотального заполонения пляжей взрослыми гигантами. Сейчас, когда в воде наблюдается огромная концентрация молодых особей, между ними возникает жесткая конкуренция за кормовую базу. Из-за перенаселения скорость их роста может замедлиться.

— При конкуренции они не так быстро растут. То есть изобилие на первом этапе может отразиться на том, что их будет много, но они вырастут мелкими, — уточняет зоолог. — Пока этот процесс предсказать тяжело. Не всегда много медуз обозначает много крупных.

Даже маленькие медузы могут жалить людей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Угроза для рыб и купальщиков

Несмотря на возможные задержки в росте, обилие даже мелких медуз уже представляет серьезную опасность для экосистемы и дискомфорт для человека. Даже небольшие стрекающие организмы способны оставить болезненные ожоги, а главное — нанести удар по рыбным запасам. Чем раньше желетелые начинают хозяйничать в акватории, тем меньше шансов на выживание у местных видов рыб, нерест которых совпадает по срокам с этим вторжением.

— Чем раньше заходят все эти желетелые и начинают развиваться, тем меньше результативность размножения тех рыб, у которых имеется плавающая икра или личинки. Это может повлиять на хамсу, тюльку, пиленгаса, барабулю и ставриду, — предупреждает Сергей Дудкин.

По словам специалиста, оценивать влияние легкого весеннего опреснения моря на итоговую популяцию медуз еще слишком рано. Делать окончательные выводы о масштабах бедствия можно будет только ближе к осени, когда станет ясна накопленная биомасса. Пока же можно констатировать одно: маленькие медузы уже есть и их много. Но вырастут ли они до огромных размеров, время покажет.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Их биомасса достигла 4,5 миллиона тонн: Как хамса может победить медуз, заполонивших Азовское море