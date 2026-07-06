«Остров невезения»: Жители хутора Задонье оказались отрезаны от «большой земли» без судна, на ремонт которого нужны миллионы

Люди добираются до хутора Задонье в своих или чужих лодках. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Хутор Задонье в Ростовской области окружен водой, поэтому местные жители называют себя «островитянами». Единственные очаги цивилизации на этом острове — продуктовый магазин, начальная школа и ФАП. Раньше люди добирались до «большой земли» на пассажирском судне, но с 15 января оно стоит на причале в ожидании ремонта.

Лодки есть далеко не у всех жителей. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Держатся на плаву

Хутором эту территорию называют по-старинке, официально Задонье считается микрорайоном Азова. Здесь нет газа, асфальта, а теперь еще и транспортного сообщения.

Раньше по маршруту «Азов-Задонье» курсировало пассажирское судно 1969 года выпуска. На нем могли переправиться 35 пассажиров. В будние дни судно выполняло семь рейсов, в выходные - восемь. Билет стоил 27 рублей. Посменно работали два капитана и два моториста-матроса. Плавсредство оставалось на причале только в одном случае: когда на реке появлялся лед. В такое время людей возил катер МЧС на воздушной подушке.

- Каждые пять лет пассажирское судно проходило плановый ремонт. Последний раз — в 2020-м, - пояснил «КП-Ростов-на-Дону» один из членов экипажа. - С 15 января мы людей не перевозим. Нужно менять корпус, днище и выполнять другие работы. Директор судоверфи сказал, что это обойдется примерно в четыре миллиона рублей.

Раньше людей перевозило специальное пассажирское судно. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Не бросать же пациентов!

А как же «островитяне»? Счастливые обладатели моторных лодок добираются до города сами. Остальных выручают «бомбилы». Частники перевозят жителей на своих лодках, но берут по 100 рублей с человека. Прокатиться туда-обратно обойдется в 200 рэ. Для фельдшера Анны Павловны это дорого, но не бросать же пациентов! Она приезжает в Задонье каждый день, кроме воскресенья и вторника - если не случится ничего экстренного.

- Чаще всего люди жалуются на радикулит, миозет и гипертонию, - рассказала Анна Павловна. - Есть несколько лежачих больных - с онкологией и полиартритом. Всего же в хуторе живет 168 человек, у троих - статус ребенка войны, им уже под 90 лет.

Среди пациентов фельдшера - 77-летняя Анна Гавриловна с гипертонией и ее супруг - 78-летний Иван Борисович с раком кожи. В прошлом году пенсионеру выполнили еще и протезирование тазобедренного сустава — теперь он передвигается с палочкой.

- Нужно ездить на обследование в больницу, за лекарствами в аптеку, на рынок, потому что в магазине выбор продуктов небольшой, - говорит пожилой мужчина. - Но даже спуститься к лодке, не говоря уже о том, чтобы плыть в ней — физически тяжело.

Больным и пожилым людям дорого и неудобно плавать в маленьких лодках. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Вопрос завис

- Моторная лодка может перевезти только несколько человек с минимумом вещей, сидеть в ней пожилым людям неудобно — у меня вот больные ноги. Весной холодно и летят брызги, а при сильной волне страшно перевернуться, - добавляет житель Азова Сергей Геннадьевич. В хуторе Задонье у него пасека, но сейчас ездить туда для пенсионера затратно и неудобно.

Другое дело — просторное и безопасное пассажирское судно. На нем есть спасательные круги, жилеты, огнетушитель — все как положено. Но сейчас оно сиротливо стоит у причала, а вопрос с переправой так и остается висеть в воздухе.

- Вот такой вот у нас остров невезения, - разводят руками местные жители.

Редакция «КП-Ростов-на-Дону» направила официальные запросы по поводу сложившейся ситуации в администрацию города Азова и министерство транспорта Ростовской области. Как только получим ответы, сразу опубликуем.

Вместо припаркованных машин, в хуторе - пришвартованные лодки. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

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