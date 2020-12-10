Чрезвычайную ситуацию объявили в Азове из-за обмеления Дона

Один близлежащих хуторов оказался отрезан от внешнего мира. Фото: администрация Азова.

Из-за обмелевшего Дона хутор Задонье оказался отрезан от Азова, который является для жителей единственным окном в мир. В связи с этим 9 декабря в городе объявили режим чрезвычайной ситуации.

Нуждающихся в медпомощи отправили в Азов судном на воздушной подушке. Кроме того, спасатели помогли вернуться хуторянам, находившимся в Азове. Планируются несколько рейсов и для тех жителей поселка, которые сейчас работают в городе. Они могут временно пожить в Азове, остановившись в гостинице «Солнечной».

Жителей Задонья обеспечили всем необходимым, заявляют в администрации Азова.

— В хутор был доставлен фельдшер, переправлены запасы продуктов и предметов первой необходимости, — говорится в сообщении администрации.

После восстановления навигации перевозками снова займутся пассажирские суда. Пока плавсредства остаются у причала.

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