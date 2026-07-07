Душ для ног и запрет на купание: Что происходит на городских пляжах Ростова

Если вы еще не купались в этом сезоне, мы сделали это за вас. Фото: Екатерина ПОПОВА. Перейти в Фотобанк КП

С приходом июля синоптики прогнозируют в Ростове-на-Дону повышение температуры до +38 градусов. В такую погоду городские пляжи становятся главной точкой притяжения для жителей и гостей города, причем не только в выходные.

Начнем с пляжа на Левом берегу. Фото: Екатерина ПОПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Городской пляж на левом берегу Дона

Итак, с начала отправляемся на городской пляж, что на Левом берегу. У кого есть машина, добраться сюда из центра города можно буквально за 10-15 минут. Но, если хочется потратить калории, то лучше идти пешком через Ворошиловский мост. Заодно - полюбоваться и панорамными видами на реку Дон.

И вот мы на месте. Несмотря на будний день и обеденное время, людей здесь полно: кто-то загорает в одиночестве и читает книгу, большинство же пришли либо семьями, либо с компанией друзей.

У выхода из пляжа установили два деревянных уличных душа. Фото: Екатерина ПОПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Песка здесь много, и он чистый. А у выхода с пляжа установили два деревянных уличных душа.

Большая часть береговой линии ограждена веревкой с табличками «Купание запрещено». Фото: Екатерина ПОПОВА. Перейти в Фотобанк КП

При этом большая часть береговой линии ограждена веревкой с табличками «Купание запрещено». Для любителей поплавать здесь выделен лишь небольшой участок у спасательной вышки. Также появилось предупреждение о несоответствии воды требованиям СанПиНа. А рядом — предупреждение, чтобы люди не водили на пляж собак и уж тем более не купали их в реке. Но все запреты ростовчанам не помеха. Родители и дети продолжают плескаться в Дону с домашними питомцами и без.

Несмотря на будний день, людей здесь полно. Фото: Екатерина ПОПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Что касается еды и воды, их лучше брать с собой. Небольшая бутылочка воды здесь стоит почти в пять раз дороже, чем в продуктовом магазине. За нее просят сто рублей. Мороженое - двести, вне зависимости от вкуса. А вот в ларьке недалеко от пляжа его в тот день почти не осталось.

С приходом июля синоптики прогнозируют в Ростове-на-Дону повышение температуры. Фото: Екатерина ПОПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Но, если хочется чего-нибудь поинтересней, есть ларек с бабл-ти. На выбор представлено аж 90 вкусов! К примеру, чизкейка, красного бархата или халвы с ванилью. Цена за 400 миллилитров - 650 рублей, но были и скидки.

Запреты ростовчанам не помеха. Фото: Екатерина ПОПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Пляж на Зеленом острове

Пляж на Зеленом острове - совсем другая история. Пешком из центра Донской столицы идти долго, так что проще доехать. К примеру, на автобусе маршрута №98 или троллейбусе №2. Выйти - на остановке «29-я линия», завернуть за угол и идти вниз до понтонного моста.

На протяжении нескольких лет вода здесь пахла рыбой и водорослями. Фото: Екатерина ПОПОВА. Перейти в Фотобанк КП

В этом году Зеленый остров приятно удивил. На протяжении нескольких лет вода здесь пахла рыбой и водорослями, но не в этот раз. У пункта спасателя также висела распечатка о том, что купаться не рекомендуется.

Но если на Левом было многолюдно, то на острове людей не особо много. Также мы не нашли здесь фургончика с едой, который всегда был в прошлые годы, поэтому берем с собой.

На острове людей не особо много. Фото: Екатерина ПОПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Кстати, пока некоторые отдыхают и нежатся на солнышке, одна компания друзей устроила на пляже пикник: привезли с собой складной стол, мангал и стали жарить шашлыки. А другая семья захватила с собой надувные сапы. Так что было бы желание и фантазия, а где и как отдохнуть в Ростове место найдется.

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