«Называл жену ведьмой»: Под Ростовом селянин убил соседа за то, что тот считал его супругу глазливой

Селянин убил соседа, который оскорблял его жену. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В одном из поселков Ростовской области из-за веры в сглаз и порчу развернулась криминальная драма. 47-летний Николай жестоко расправился с соседом, который терпеть не мог его жену.

«Цеплялся ко мне постоянно»

Наталья — супруга обвиняемого — последние годы жила одна, так как Николай отбывал семилетний срок в колонии. Со слов женщины, защитить ее все это время было некому, этим и воспользовался сосед.

— Он цеплялся ко мне постоянно. Оскорблял и разносил по поселку сплетни. Петр почему-то был уверен, что я насылаю на него порчу, — расскажет она чуть позже.

Но вот срок заключения подошел к концу, и осенью 2024 года Николай вернулся домой. Бывший заключенный хотел начать жизнь с чистого листа. Дончанин стал разводить кроликов, построил сарай и потихоньку делал в доме ремонт. Казалось бы, живи и радуйся.

«Говорил гадости в лицо»

Однако семейную идиллию на протяжении одиннадцати месяцев отравлял затяжной конфликт с Петром. Несмотря на то, что за Наталью теперь было кому заступиться, сосед упорно продолжал нападки. Он все так же был искренне убежден, что женщина обладает «дурным глазом» и регулярно наводит на него порчу. Любые бытовые неурядицы, такие как болезнь скота или засохшие клумбы, сводил к одному — виновата Наталья.

Полицейские застали убийцу спящим. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

— Он называл жену ведьмой, падшей женщиной, говорил ей гадости прямо в лицо, — вспоминал потом на допросе Николай.

Он пытался поговорить с Петром, но в ответ на просьбы оставить супругу в покое тот лишь смеялся.

Ситуация становилась все напряженнее. Развязка случилась в прошлом сентябре.

«Ну все, с меня хватит!»

День начался как обычно. Николай с утра возился с кроликами, а потом в гости заглянул приятель. Мужчина тут же отложил дела на потом, и друзья, разместившись в тени деревьев, стали выпивать.

Оба были уже изрядно пьяны. Тут из магазина вернулась Наталья с заплаканным лицом. Повод был все тот же: она столкнулась с Петром, и тот в очередной раз ее оскорбил.

— Ну все, с меня хватит! — резко выпалил Николай и схватил нож.

Сосед как раз находился у себя во дворе. Незваный гость без разговоров напал на него. От полученных травм дончанин скончался на месте. Николай же отправился домой и лег спать. Через пару часов его разбудили сотрудники полиции. Мужчина не стал юлить и во всем признался. На него завели дело по статье «Убийство».

В суде его вину признали. Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.

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Суд приговорил виновного к 11 годам тюрьмы. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

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