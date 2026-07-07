«С родителями провели беседу»: В Таганроге девятиклассница пришла за аттестатом в микроплатье и белых кружевных чулках

Наряд выпускницы с белыми чулками не дает покоя взрослым в Таганроге, а теперь и по всей стране. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Не проходит и года, чтобы в соцсетях не обсуждали эпатажные наряды выпускниц. Например, в прошлом году нежно-розовое мини-платье выпускницы из Питера возмутило многих откровенным декольте. Теперь же выпускной вечер в одной из школ Таганрога произвел фурор во всех смыслах. Настолько, что в городских чатах не утихает обсуждение наряда одной из девятиклассниц. Девушка пришла в платье, длина которого не скрывала края кружевных чулок. Что об этом случае говорят местные власти и жители.

«Выпускной бывает раз в жизни»

На фото, которое завирусилось в городских группах в соцсетях, выпускница в белом платье. Торс облегает топ без бретелей, а плечи украшают банты. Короткая, как спереди, так и сзади, шифоновая юбочка удлиняется по бокам и пышными фалдами спускается почти до пола. Из-под нее явно видны края высоких кружевных чулок - тоже белоснежных. Шею девушки облегает белый чокер с подвеской. Цветной акцент - нежно-розовые босоножки на широком каблуке и платформе и такого же цвета пряди прически.

Судя по стоящей рядом женщине в розовом платье в тон босоножкам девочки и белых туфлях в цвет платья, можно предположить, что они пришли вместе.

В итоге, наряд выпускницы собрал сотни комментариев и в городских пабликах Таганрога, и в ростовских, а теперь его обсуждают и в других регионах.

Наряд выпускницы бурно обсуждают в соцсетях. Фото: Группа Ростов Главный - Новости Ростова-на-Дону - 161 в МАХ.

- Каждый год одно и то же. Неужели так сложно сказать детям приблизительный дресс-код, чтобы они подбирали то, что не будет вызывать проблем? - удивляются взрослые комментаторы.

- Выпускной бывает раз в жизни, и одеваться на него нужно так, чтобы этот день запомнился! - шутят другие.

- Одевается одна, а помнят все...

- Я бы своего ребенка в таком виде никуда не отпустила.

«Это возраст экспериментов»

Некоторые со снисхождением отнеслись к образу выпускницы.

- Красивое платье. Было бы чуть длиннее, смотрелось бы гармонично.

- В целом — неплохой образ, только сюда бы не чулки подошли, а колготки. Просто резинку от чулок не должно быть видно. Тут явно видна провокация.

А многие посчитали, что комментаторы и вовсе ополчились на школьницу зря.

- Там детское лицо с розовыми волосами. Этот наряд, похоже, из каких-то подростковых течений. А мужики в чатах чулки увидели и завопили, дикари.

Для многих белые чулки - это элемент для стилизованной фотосессии. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

- Если она захотела так одеться — пусть. Это возраст экспериментов. То оверсайз носят, то ультрамини. Подростки так познают себя.

- В 2026 году кому-то еще не все равно кто и как одет? Главное, что одета, а как — нас волновать не должно.

- Одни увидели подростковый стиль, а другие почему-то сразу стали искать взрослый подтекст. Забавно, кто о чем думает в первую очередь. Некоторые увидели не человека, а пару чулок. Удивительно, как взрослые люди способны за пять секунд поставить диагноз человеку по одной фотографии.

«Аттестат был вручен»

При этом многие читатели подозревали, что это не реальная выпускница, а рисунок, созданный с помощью ИИ. Но, как рассказали «КП — Ростов-на-Дону» в администрации приморского города, действительно, девочка в таком наряде пришла на выпускной.

- С родителями провели беседу. Но аттестат был вручен на сцене, и этому никто не препятствовал, - сообщили городские власти.

Белье как часть сценического образа. Артистка театра и кино Лиза Боярская демонстрирует чулки, играя роль в спектакле. Фото: Анатолий МЕЛИХОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мама девочки призналась, что многие комментарии она восприняла близко к сердцу. Но как будут вспоминать об этой истории через год? Та же питерская выпускница с глубоким декольте стала получать предложения от модельных агентств и разных магазинов одежды, которые видели именно ее лицом своего бренда.

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