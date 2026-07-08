Наказал за поцелуй во дворе: В Ростове осудили ревница, убившего невесту перед свадьбой

Светлана переехала к жениху. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В одном из хуторов Ростовской области местный житель из ревности расправился с женщиной, которую, по его собственным словам, любил больше всего на свете.

«Я относился к ней серьезно»

Как позже рассказал в суде 39-летний Георгий, личная жизнь у него долгое время не складывалась. После расставания с первой женой трое детей остались с ним. Мужчине тяжело давалось их воспитание — не хватало ни сил, ни денег.

К тому же из-за третьей группы инвалидности у него постоянно возникали проблемы с работой. Однако он не терял надежды встретить свою любовь. И вот пару лет назад у него завязался роман с местной жительницей, которая также была в разводе.

Слухи быстро поползли по деревне. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

— Я относился к ней серьезно, видел в ней не только будущую жену, но и женщину, которая заменит моим детям мать, — поделился дончанин.

Списывал все на сплетни

Светлана ответила взаимностью и вскоре переехала к любимому. Мужчина не стал затягивать с созданием семьи и сделал возлюбленной официальное предложение. Услышав заветное «да», счастливый жених сразу поделился радостью с друзьями и родственниками. Пара уже планировала дату торжества и обсуждала список гостей.

Но идиллия разрушилась, когда Георгий заметил перемены в поведении невесты: Светлана начала прятать мобильный телефон, а во время звонков часто выходила во двор. Вскоре по небольшому поселку поползли слухи — односельчане видели женщину в компании другого мужчины.

Георгий до последнего пытался гнать от себя дурные мысли, списывая все на сплетни. Но однажды ночью заметил, как сожительница тихо выскользнула из спальни - думала, что жених крепко спит.

Посчитал этот срок слишком суровым

Георгий проследил за ней и во дворе дома увидел, как Светлана целуется с другим. Не справившись с нахлынувшими эмоциями, ревнивец напал на изменницу. От полученных травм женщина скончалась на месте.

На мужчину завели дело по статье "Убийство". Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Многодетного отца задержали практически сразу, в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Зерноградский районный суд признал Георгия виновным и приговорил к девяти годам лишения свободы.

Осужденный посчитал этот срок слишком суровым и даже попытался обжаловать решение. Однако Ростовский областной суд оставил приговор без изменений.

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