«Перевозки приостановлены временно»: Ситуацию с отрезанным от «большой земли» хутором Задонье прокомментировали чиновники

Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В редакцию «КП-Ростов-на-Дону» обратились жители хутора Задонье, которые оказались отрезаны от суши. Раньше люди добирались с острова до «большой земли» на пассажирском судне, но... в этом году перевозки были приостановлены.
Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
Хутором эту территорию называют по-старинке, официально Задонье считается улицей Азова. Главные очаги цивилизации здесь — продуктовый магазин, начальная школа и ФАП.
Раньше по маршруту «Азов-Задонье» курсировало пассажирское судно - «ПС-354». В будние дни было семь рейсов, в выходные - восемь. Плавсредство могло переправить 35 пассажиров, а билет стоил 27 рублей.
По словам жителей, с середины января судно стоит на причале и людей не перевозит. А члены экипажа рассказали, что «ПС-354» нужно менять корпус, днище и выполнять другие работы. На это требуется примерно четыре миллиона рублей.
Тем временем жильцы острова выкручиваются как могут: обладатели моторных лодок добираются до города сами, остальных выручают «бомбилы».
- Частники перевозят жителей на своих лодках, но берут по 100 рублей с человека. Прокатиться туда-обратно — обойдется в 200 рублей, - рассказал житель Азова Сергей Погнерыбко.
В хуторе Задонье у него пасека, но сейчас ездить туда для пенсионера затратно. Да и неудобно.
- Моторная лодка может перевезти только несколько человек с минимумом вещей, сидеть в ней пожилым людям неудобно — у меня вот больные ноги. Весной холодно, летят брызги, а при сильной волне страшно перевернуться.
Но люди могут лишиться и такой переправы. Лодочники-частники жалуются, что запасы бензина у них на исходе...
Всего же в хуторе Задонье живут 168 человек, в том числе пожилые и инвалиды. Но добраться до поликлиники, больницы или аптеки им сейчас нелегко.
Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
В ответ на запрос «КП-Ростов-на-Дону» пришел ответ из Департамента имущественно-земельных отношений администрации Азова.
В нем говорится, что пассажирские перевозки внутренним водным транспортом в Задонье приостановлены в связи с окончанием срока очередного освидетельствования судна «ПС-354».
- В настоящее время ведется работа по составлению дефектной ведомости для определения перечня и стоимости ремонтно-восстановительных работ судна «ПС- 354», на основании чего будет принято решение о целесообразности их проведения, - отчитался департамент.
Кроме того, в ответе говорится о планах по созданию муниципального бюджетного учреждения, которое получит в оперативное управление многоцелевое судно на воздушной подушке для перевозки пассажиров по маршруту «г. Азов - ул. Хутор Задонье».
- После государственной регистрации МБУ и доведения бюджетных лимитов будет заключен муниципальный контракт по аренде судна, пригодного для осуществления пассажирских перевозок в период открытой навигации.
Как следует из ответа, возводить понтонную переправу или строить мост к «острову» не планируется.
- В настоящее время на ул. х. Задонье в городе Азове силами и средствами МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Азова Ростовской области» обеспечивается доставка фельдшера и выездных бригад в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Вот только корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» побывала на месте и видела, что доктор добирается до острова на обычных лодках, как и остальные жители.
Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП
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