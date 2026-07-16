«Перевозки приостановлены временно»: Ситуацию с отрезанным от «большой земли» хутором Задонье прокомментировали чиновники

Жители хутора Задонье нуждаются в пассажирском судне. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В редакцию «КП-Ростов-на-Дону» обратились жители хутора Задонье, которые оказались отрезаны от суши. Раньше люди добирались с острова до «большой земли» на пассажирском судне, но... в этом году перевозки были приостановлены.

Одни живут в хуторе постоянно, у других здесь дачи. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Улица через реку

Хутором эту территорию называют по-старинке, официально Задонье считается улицей Азова. Главные очаги цивилизации здесь — продуктовый магазин, начальная школа и ФАП.

Раньше по маршруту «Азов-Задонье» курсировало пассажирское судно - «ПС-354». В будние дни было семь рейсов, в выходные - восемь. Плавсредство могло переправить 35 пассажиров, а билет стоил 27 рублей.

По словам жителей, с середины января судно стоит на причале и людей не перевозит. А члены экипажа рассказали, что «ПС-354» нужно менять корпус, днище и выполнять другие работы. На это требуется примерно четыре миллиона рублей.

Тем временем жильцы острова выкручиваются как могут: обладатели моторных лодок добираются до города сами, остальных выручают «бомбилы».

- Частники перевозят жителей на своих лодках, но берут по 100 рублей с человека. Прокатиться туда-обратно — обойдется в 200 рублей, - рассказал житель Азова Сергей Погнерыбко.

В хуторе Задонье у него пасека, но сейчас ездить туда для пенсионера затратно. Да и неудобно.

- Моторная лодка может перевезти только несколько человек с минимумом вещей, сидеть в ней пожилым людям неудобно — у меня вот больные ноги. Весной холодно, летят брызги, а при сильной волне страшно перевернуться.

Но люди могут лишиться и такой переправы. Лодочники-частники жалуются, что запасы бензина у них на исходе...

Всего же в хуторе Задонье живут 168 человек, в том числе пожилые и инвалиды. Но добраться до поликлиники, больницы или аптеки им сейчас нелегко.

Сейчас людей перевозят на своих лодках частники. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Может отремонтируют — может нет

В ответ на запрос «КП-Ростов-на-Дону» пришел ответ из Департамента имущественно-земельных отношений администрации Азова.

В нем говорится, что пассажирские перевозки внутренним водным транспортом в Задонье приостановлены в связи с окончанием срока очередного освидетельствования судна «ПС-354».

- В настоящее время ведется работа по составлению дефектной ведомости для определения перечня и стоимости ремонтно-восстановительных работ судна «ПС- 354», на основании чего будет принято решение о целесообразности их проведения, - отчитался департамент.

Кроме того, в ответе говорится о планах по созданию муниципального бюджетного учреждения, которое получит в оперативное управление многоцелевое судно на воздушной подушке для перевозки пассажиров по маршруту «г. Азов - ул. Хутор Задонье».

- После государственной регистрации МБУ и доведения бюджетных лимитов будет заключен муниципальный контракт по аренде судна, пригодного для осуществления пассажирских перевозок в период открытой навигации.

Как следует из ответа, возводить понтонную переправу или строить мост к «острову» не планируется.

- В настоящее время на ул. х. Задонье в городе Азове силами и средствами МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Азова Ростовской области» обеспечивается доставка фельдшера и выездных бригад в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Вот только корреспондент «КП-Ростов-на-Дону» побывала на месте и видела, что доктор добирается до острова на обычных лодках, как и остальные жители.

Частники берут за перевозку 100 рублей с человека. Фото: Мария ГИЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

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