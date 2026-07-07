Гостил у бабушки на каникулах: В Ростове 12-летний школьник загорелся на улице при странных обстоятельствах

На скорой помощи ребенка доставили в больницу. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону выясняют обстоятельства гибели школьника. 12-летний мальчик погиб при страшных обстоятельствах – он буквально сгорел заживо. Известно, что подросток жил с родителями в другом городе. А когда наступили долгожданные летние каникулы, поехал к бабушке в Донскую столицу. Родители с легким сердцем отпустили сына в гости. Ведь никто даже представить не мог, какой кошмар ждет семью впереди.

Получил 90% ожогов тела

Как сообщили в региональном следкоме, в тот день поздно вечером школьники гуляли в одном из дворов в спальном районе города. При этом с собой у них почему-то оказалась легковоспламеняющаяся жидкость.

- По предварительным данным, это была бутыль с бензином, - рассказал уже собственный источник издания. - Вероятно, компания друзей, самому старшему из которых — 14 лет, нашла ее где-то на улице. В какой-то момент жидкость пролилась на лавку, а также попала на одного из мальчиков. Кто-то чиркнул спичкой или зажигалкой.

Пострадавший скончался в больнице. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Известно, что ЧП произошло на улице Казахской.

— Из-за неосторожного обращения один из детей получил ожоги и был госпитализирован, — рассказали в следкоме.

Очевидцы вызвали скорую помощь. Несмотря на все усилия врачей, 12-летнего мальчишку не спасли. Он скончался в больнице на следующий день.

Как рассказал корреспонденту «Комсомольской правды — Ростов-на-Дону» источник в правоохранительных органах региона, травмы были практически несовместимы с жизнью:

— Он получил около 90 процентов ожогов тела второй-третьей степени тяжести.

Последнее признание

Также, со слов очевидцев, перед тем как потерять сознание, подросток якобы успел сказать, что его облили и подожгли. Добавить большего мальчик был уже не в силах. По факту случившегося следствие возбудило уголовное дело по статье «Убийство». Все обстоятельства произошедшего должны установить силовики.

— Проводятся необходимые следственные действия. Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели и очевидцы, — пояснили в СК по региону.

Прокуратура Ростовской области взяла под контроль ход и результаты расследования уголовного дела.

Следователи возбудили уголовное дело. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Ранее «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» сообщала еще об одном случае, когда в результате неосторожного обращения с огнем пострадал ребенок.

В ту ночь у десятилетнего школьника ночевали друзья. Когда юный хозяин уснул, друзья взяли на кухне пьезозажигалку и подожгли пах. Ребенка доставили в больницу. К счастью, помощь была оказана вовремя, мальчик быстро пошел на поправку.

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