В июле на десятках улиц в Ростове вводятся ограничения движения. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

Ограничения движения в Ростове-на-Дону в июле 2026 затронут десятки улиц. По информации Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения администрации Ростова, они связаны с ремонтом дорог, коммуникаций и запрета парковки на отдельных улицах. Рассказываем, где перекроют движение в Ростове в июле 2026 и какие ограничения продолжают действовать с июня.

Где перекроют движение в Ростове в июле 2026

По 24 августа

- Частичное перекрытие крайней правой полосы на улице Красноармейской у домов № 222 и № 105А из-за работ на теплосетях.

До 24 августа действует частичное перекрытие крайней правой полосы на улице Красноармейской у домов № 222 и № 105А (ТЦ "Большой") из-за работ на теплосетях. Фото: Яндекс Карты

С 4 июля

- Улица Филимоновская — одностороннее движение в восточном направлении на участке от Халтуринского переулка до дома № 96А.

С 6 июля по 1 сентября

- Улица Таганрогская — ограничение проезда от дома № 124/2 до строения № 135 к5 (работы на электросетях).

С 7 по 30 июля

- Улица Левобережная — ограничение движения в районе строения № 6/1с1 из-за работ на водопроводе.

С 10 по 31 июля

- Проспект Сельмаш — ограничение проезда в районе строения № 16 в связи с ремонтом теплосетей.

С 4 июля на Филимоновской улице введено одностороннее движение в восточном направлении на участке от Халтуринского переулка до дома № 96А. Фото: Яндекс Карты

С 14 июля по 1 ноября

- Улица Лесная — полное перекрытие от Прудовой до Маршальской. Объезд по Прудовой, Маршальской, Доватора, Полигонной;

- Улица Целинная — перекрытие на нескольких участках. Объезд предусмотрен по улицам: Полигонная, Лесная, Пархоменко, Долгожданная, Необычная, Доватора, Предботаническая;

- Улица Безымянная Балка — перекрытие от Павлодарской до Шеболдаева. Объезд возможен по улицам: Шеболдаева, переулок Дальний, Павлодарская, Нансена, проспект Ленина.

С 14 июля по 31 августа

- Переулок Джамбульский — ограничение движения от Таврической до Нансена по причине ремонта дороги.

С 16 июля по 28 августа

- Улица Текучева — ограничение движения от строения № 39 до № 25 (работы с канализацией).

С 16 июля по 28 августа из-за работ с канализацией будет ограничено движение на улице Текучева от строения № 39 до № 25. Фото: Яндекс Карты

С 20 июля по 31 декабря

- Улица 2-я Киргизская — ограничение движения от Сальского до Ухтомского переулка из-за работ с канализационными трубами.

С 21 июля по 30 декабря

- Улица Береговая — ограничение движения в районе дома № 59 в связи со строительно-монтажными работами.

С 25 июля

- Улица Филимоновская — запрет остановки и стоянки с эвакуацией на участках от Халтуринского до Островского переулка и от Островского до дома № 92 по северной стороне;

- Улица Профсоюзная — ограничение скорости до 40 км/ч на участке от дома № 48 до Кавалерийского переулка;

- Улица Мичуринская — ограничение скорости до 40 км/ч на участке от Калинина до Манежной.

Некоторые ограничения продлятся несколько месяцев. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

Какие еще участки перекрыты для движения в Ростове

Также продолжают действовать ограничения, введенные на десятках улиц еще в июне.

До 20 августа

- Улица Коммунаров — перекрыт участок от дома № 35/44 до № 33;

- Переулок Турбинный — закрыт отрезок от строения № 30/5 до № 26;

- Переулок Турбинный (от дома № 30/5 до № 34А/42) — одностороннее движение в северном направлении.

До 25 августа

- Площадь Толстого — ограничение проезда от Базарной площади до улицы Черевичкина;

- Улица Черевичкина — ограничение проезда от дома № 1/17 до № 9/9;

- На этих участках — запрет остановки и стоянки.

Ограничения движения связаны с ремонтом дорог и коммуникаций. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

До 31 августа

- Улица Шаумяна — полное перекрытие от Халтуринского переулка до дома № 5/36;

- Улица Серафимовича — перекрытие от Островского переулка до дома № 41; ограничение движения от дома № 41 до проспекта Буденновского; запрет остановки и стоянки;

- Улица Береговая — сужение от Нижнебульварной до дома № 67 (замена водопровода);

- Улица Нижнебульварная — полное перекрытие от Береговой до дома № 55-57 из-за замены водопроводных труб.

До 30 августа

- Улица Красноармейская — закрыта крайняя правая полоса у домов № 16–18 и от дома № 5 до Халтуринского переулка, там прокладывают водопровод;

- Улица Нансена — ограничение проезда от дома № 100 до № 110 (работы с канализацией).

До 31 июля

- Улица Мусоргского — сужение движения от переулка Алябьева до дома № 4.

До 12 июля

- Проспект Мира — ограничение движения от дома № 6А до Инструментальной улицы (ремонт канализации);

- Улица Новая — перекрыта от дома № 6А до строения № 23 (ремонт канализации).

До 15 июля

- Улица Мильчакова — сужение от Жмайлова до проспекта Стачки из-за замены водопровода.

Рассказываем, где перекроют движение в Ростове в июле 2026 и какие ограничения продолжают действовать с июня. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

До 20 декабря

- Переулок Семашко (от Пушкинской до Максима Горького) — возможны кратковременные перекрытия до четырех часов для погрузки-разгрузки;

- Дом № 61 по Семашко — запрет остановки и стоянки.

До 1 августа

- Улица Павлодарская — полное закрытие вдоль домов № 17–25 — для ремонта дороги.

До 1 сентября

- Проспект Ворошиловский — ограничение движения от Седова до площади Гагарина (ремонт участками по очереди).

Запреты остановки и стоянки

- Улица Капустина — запрет с двух сторон от проспекта Космонавтов до дома № 12 (исключение — официальные парковки; эвакуация);

- Улица Ларина, дом № 28 — запрет остановки.

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