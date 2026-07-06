Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП
Ограничения движения в Ростове-на-Дону в июле 2026 затронут десятки улиц. По информации Департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения администрации Ростова, они связаны с ремонтом дорог, коммуникаций и запрета парковки на отдельных улицах. Рассказываем, где перекроют движение в Ростове в июле 2026 и какие ограничения продолжают действовать с июня.
По 24 августа
- Частичное перекрытие крайней правой полосы на улице Красноармейской у домов № 222 и № 105А из-за работ на теплосетях.
С 4 июля
- Улица Филимоновская — одностороннее движение в восточном направлении на участке от Халтуринского переулка до дома № 96А.
С 6 июля по 1 сентября
- Улица Таганрогская — ограничение проезда от дома № 124/2 до строения № 135 к5 (работы на электросетях).
С 7 по 30 июля
- Улица Левобережная — ограничение движения в районе строения № 6/1с1 из-за работ на водопроводе.
С 10 по 31 июля
- Проспект Сельмаш — ограничение проезда в районе строения № 16 в связи с ремонтом теплосетей.
С 14 июля по 1 ноября
- Улица Лесная — полное перекрытие от Прудовой до Маршальской. Объезд по Прудовой, Маршальской, Доватора, Полигонной;
- Улица Целинная — перекрытие на нескольких участках. Объезд предусмотрен по улицам: Полигонная, Лесная, Пархоменко, Долгожданная, Необычная, Доватора, Предботаническая;
- Улица Безымянная Балка — перекрытие от Павлодарской до Шеболдаева. Объезд возможен по улицам: Шеболдаева, переулок Дальний, Павлодарская, Нансена, проспект Ленина.
С 14 июля по 31 августа
- Переулок Джамбульский — ограничение движения от Таврической до Нансена по причине ремонта дороги.
С 16 июля по 28 августа
- Улица Текучева — ограничение движения от строения № 39 до № 25 (работы с канализацией).
С 20 июля по 31 декабря
- Улица 2-я Киргизская — ограничение движения от Сальского до Ухтомского переулка из-за работ с канализационными трубами.
С 21 июля по 30 декабря
- Улица Береговая — ограничение движения в районе дома № 59 в связи со строительно-монтажными работами.
С 25 июля
- Улица Филимоновская — запрет остановки и стоянки с эвакуацией на участках от Халтуринского до Островского переулка и от Островского до дома № 92 по северной стороне;
- Улица Профсоюзная — ограничение скорости до 40 км/ч на участке от дома № 48 до Кавалерийского переулка;
- Улица Мичуринская — ограничение скорости до 40 км/ч на участке от Калинина до Манежной.
Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП
Также продолжают действовать ограничения, введенные на десятках улиц еще в июне.
До 20 августа
- Улица Коммунаров — перекрыт участок от дома № 35/44 до № 33;
- Переулок Турбинный — закрыт отрезок от строения № 30/5 до № 26;
- Переулок Турбинный (от дома № 30/5 до № 34А/42) — одностороннее движение в северном направлении.
До 25 августа
- Площадь Толстого — ограничение проезда от Базарной площади до улицы Черевичкина;
- Улица Черевичкина — ограничение проезда от дома № 1/17 до № 9/9;
- На этих участках — запрет остановки и стоянки.
Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП
До 31 августа
- Улица Шаумяна — полное перекрытие от Халтуринского переулка до дома № 5/36;
- Улица Серафимовича — перекрытие от Островского переулка до дома № 41; ограничение движения от дома № 41 до проспекта Буденновского; запрет остановки и стоянки;
- Улица Береговая — сужение от Нижнебульварной до дома № 67 (замена водопровода);
- Улица Нижнебульварная — полное перекрытие от Береговой до дома № 55-57 из-за замены водопроводных труб.
До 30 августа
- Улица Красноармейская — закрыта крайняя правая полоса у домов № 16–18 и от дома № 5 до Халтуринского переулка, там прокладывают водопровод;
- Улица Нансена — ограничение проезда от дома № 100 до № 110 (работы с канализацией).
До 31 июля
- Улица Мусоргского — сужение движения от переулка Алябьева до дома № 4.
До 12 июля
- Проспект Мира — ограничение движения от дома № 6А до Инструментальной улицы (ремонт канализации);
- Улица Новая — перекрыта от дома № 6А до строения № 23 (ремонт канализации).
До 15 июля
- Улица Мильчакова — сужение от Жмайлова до проспекта Стачки из-за замены водопровода.
Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП
До 20 декабря
- Переулок Семашко (от Пушкинской до Максима Горького) — возможны кратковременные перекрытия до четырех часов для погрузки-разгрузки;
- Дом № 61 по Семашко — запрет остановки и стоянки.
До 1 августа
- Улица Павлодарская — полное закрытие вдоль домов № 17–25 — для ремонта дороги.
До 1 сентября
- Проспект Ворошиловский — ограничение движения от Седова до площади Гагарина (ремонт участками по очереди).
Запреты остановки и стоянки
- Улица Капустина — запрет с двух сторон от проспекта Космонавтов до дома № 12 (исключение — официальные парковки; эвакуация);
- Улица Ларина, дом № 28 — запрет остановки.
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