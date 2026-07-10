Финансовый прагматизм: На чем экономят и на что копят жители Ростова

Жители Ростова-на-Дону все чаще выбирают режим разумной экономии. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жители Ростова-на-Дону все чаще выбирают режим разумной экономии. Согласно свежим исследованиям, почти половина горожан (47%) сегодня придерживается стратегии «меньше тратить, больше откладывать». Для сравнения: сторонников легких и активных трат набралось всего 19%.

На что копят в Ростове?

Главным стимулом для затягивания поясов стало желание сформировать финансовую подушку безопасности — этот приоритет назвали 37% опрошенных. Согласно исследованиям аналитиков платформы SuperJob, на втором месте по популярности оказалось приобретение недвижимости, ради которого откладывают деньги 20% ростовчан, а замыкает тройку лидеров подготовка к отпуску с показателем в 18%.

Долги по коммуналке ростовчане стараются не копить. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Гораздо реже ростовчане копят на покупку дорогих вещей или оплату медицинских услуг — эти варианты набрали по 10% голосов. Еще 7% респондентов собирают средства на обучение, и лишь 4% стремятся накопить на открытие собственного дела. При этом треть респондентов ежемесячно направляет в копилку от 10% до 25% своего дохода.

От каких радостей жизни готовы отказаться горожане?

Редакция «Комсомольской правды – Ростов-на-Дону» провела собственный опрос среди читателей, чтобы выяснить, какие статьи расходов дончане урезают охотнее всего.

Главным кандидатом на вылет стали развлечения и походы в кафе — сократить эти траты готовы сразу 80% респондентов. На втором месте оказались путешествия (52%), а на третьем — покупка новой одежды и обуви (33%).

Выпускники колледжей и техникумов вдвое чаще копят деньги на покупку личного автомобиля. Фото: Мария Ворнакова.

Куда неохотнее горожане экономят на транспорте (14%) и продуктах питания (9%). При этом коммунальные платежи получили 0% голосов — урезать эту статью расходов жители предсказуемо считают невозможным.

Прагматизм против эмоций

Результаты опроса и финансовое поведение горожан прокомментировал ростовский эксперт и финансист Андрей Тучков:

— Такое распределение голосов абсолютно логично и отражает классическую модель поведения потребителей в период экономической адаптации. В первую очередь люди сокращают расходы на так называемые «эмоциональные» и необязательные блага. Развлечения, рестораны и поездки — это то, без чего можно комфортно прожить здесь и сейчас ради более крупной стратегической цели, например, покупки квартиры. Радует желание формировать резерв на черный день. Особенно в период экономической турбулентности эта статья относится к обязательным.

Обратите внимание на минимальный процент экономии на еде и нулевой показатель по коммунальным услугам. Продукты питания — это базовая потребность, планка, ниже которой падать никто не хочет. А коммуналка в наших реалиях — статья жесткая: копить долги по ЖКХ себе дороже из-за пеней и риска остаться без ресурсов. Поэтому ростовчане действуют максимально прагматично: сохраняют обязательные платежи, но временно отказываются от досуга. Конечно, такое перераспределение трат несомненно скажется на бизнесе, особенно малом, но это уже совсем другая история.

Демография сбережений: пол, возраст и образование

Подход к накоплениям в Ростове сильно зависит от пола и возраста. Мужчины чаще мыслят стратегически, нацеливаясь на долгосрочные инвестиции и обеспечение будущего детей. Женщины более склонны откладывать на образование и долгожданный отдых.

В Ростове финансовое поведение заметно различается и по возрастам: молодежь до 35 лет демонстрирует высокую готовность ограничивать себя ради крупных материальных целей вроде покупки жилья, автомобиля, гаджетов и путешествий, в то время как люди в возрасте от 35 до 45 лет ожидаемо сосредоточены на расходах на детей. Старшее же поколение - от 45 лет -традиционно начинает больше задумываться о пенсионных накоплениях.

Чаще всего молодежь откладывает деньги на жилье. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Уровень образования также вносит свои коррективы. Горожане с дипломами вузов значительно чаще стремятся создать подушку безопасности, инвестируют в ремонт и недвижимость. А вот выпускники колледжей и техникумов вдвое чаще копят деньги на покупку личного автомобиля.

Экономисты связывают это с тем, что уровень доходов напрямую влияет на широту горизонта планирования: чем выше заработок ростовчанина, тем чаще в его финансовых планах появляются пункты про пассивный доход, крупные инвестиции и качественный отдых.

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