Жара до +37 градусов, ливни с градом и грозы с ветром: Какой будет погода в Ростовской области в выходные 4 — 4 июля

В субботу и воскресенье будет жарко, но не обойдется без дождей и гроз. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

Погода в Ростовской области в выходные 4 — 5 июля будет жаркой. Несмотря на дожди и грозы, которые обещают синоптики и в субботу, и в воскресенье, столбики термометров поднимутся выше +30 градусов. Подробнее о погоде на ближайшие выходные узнали в Ростовском гидрометцентре.

В Ростове-на-Дону в субботу, 4 июля, ожидается переменная облачность. Ночью обойдется без существенных осадков, днем пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южной четверти разовьет скорость до 5 — 10 метров в секунду, днем его порывы усилятся до 12 — 14, а при грозе — до 16 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +21 — +23 градуса, а днем до +31 — +33.

Подробнее о погоде на ближайшие выходные узнали в Ростовском гидрометцентре. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье, 5 июля, синоптики также прогнозируют переменную облачность, возможен кратковременный дождь, вероятна гроза. Южный и юго-западный ветер с переходом днем на северо-западный задует со скоростью 7 — 12 метров в секунду, при грозе порывы разгонятся до 15 — 17. Ночью столбики термометров покажут +19 — +21 градус, а днем будет прохладнее, чем в воскресенье, до +25 — +27 градусов.

В Ростовской области в субботу прогноз сулит переменную облачность, ночью по южной половине региона, а днем местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Во второй половине дня и вечером в отдельных районах прольется сильный дождь и выпадет град. Ветер южной четверти будет дуть со скоростью 5 — 10 метров в секунду, днем местами порывы разовьются до 12 — 14, а при грозе — до 15 — 18 метров в секунду. Ночью воздух остынет до +19 — +24 градусов, местами — до +15, а днем прогреется до +27 — +32, а по северу и востоку области раскалится до +37.

Суббота будет жарче воскресенья. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

В воскресенье снова ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, а в отдельных районах прольется сильный дождь. Южный и юго-западный ветер с переходом днем на северо-западный будет дуть со скоростью 7 — 12 метров в секунду, днем местами, в том числе при грозе, порывы усилятся до 15 — 18. Температура воздуха ночью составит +18 — +23 градуса, местами станет прохладнее, до +15, днем же потеплеет до +22 — +27 градусов, местами будет жарко, до +31.

В субботу по области может даже пройти град. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

И жара до +38, и ливни с градом: Какой будет погода в Ростовской области в июле 2026