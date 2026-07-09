Понадобилась помощь нейрохирурга: В Ростове на пожилую женщину упала магазинная вывеска

Виновным по делу об упавшей вывески был признан арендатор помещения. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовском областном суде рассмотрели «дело о магазинной вывеске»: тяжелая металлическая конструкция упала на пожилую женщину, но долгое время было неясно, кто в этом виноват.

Магазин располагался в многоквартирном доме. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Удар пришелся по голове

Беда случилось в августе 2022 года, в разгар дня. Пенсионерка шла по тротуару, как вдруг на нее рухнула магазинная вывеска. Удар пришелся по голове. Пожилая женщина осела на землю, вокруг нее собрались прохожие. Люди вызвали пострадавшей «скорую», на которой ее доставили в больницу.

Пенсионерку обследовал нейрохирург, назначил лечение. Из-за полученных травм женщина две недели находилась на больничном, поскольку продолжала трудиться на пенсии. Тем временем злополучную вывеску водрузили на место, а магазин работал как ни в чем ни бывало.

- Когда ростовчанка поправила здоровье, то наняла юриста и подала в суд на управляющую компанию. Дело в том, что рекламная конструкция висела на фасаде многоквартирного дома, содержать и ремонтировать который должна была как раз УК, - рассказал источник «КП-Ростов-на-Дону».

Суд Первомайского района встал на сторону травмированной женщины и вынес решение: взыскать с управляющей организации в ее пользу моральный вред - 100 000 рублей и расходы на юриста - 20 000.

На скорой женщину доставили в больницу. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Не виноватые мы!»

Однако история на этом не закончилось. Управляющая компания открестилась от злополучной вывески. Мол, она была размещена на стене дома без ведома УК и согласия жильцов. Началось новое судебное разбирательство, к ответственности привлекли владельца помещения, в котором располагался магазин. Ведь собственник должен следить за своим имуществом. В итоге моральный вред в равных долях взыскали с него и управляющей компании. Однако оба ответчика сочли это несправедливым и снова обжаловали решение.

Владелец помещения «перевел стрелки» на арендатора, который торговал одеждой и обувью. Мол, тот самовольно установил металлическую вывеску, которая оказалась слабо закреплена. Поэтому с него и спрос. В июне 2026 года Ростовский областной суд определился с виновником и постановил взыскать 100 тысяч морального вреда с арендатора.

Медики оказали пострадавшей первую помощь. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Нужно было смотреть под ноги»

В Ростове суд вынес решение по делу об экопарковке, на которой женщина упала и травмировалась. Это случилось, когда ростовчанка шла из продуктового магазина на стоянку к своему автомобилю. Сделав два шага, женщина споткнулась, увязла ногами в отверствиях плитки и упала лицом на чужую машину. При этом ободрала руки и разбила колени.

- При монтаже экоплитки в ее пустоты должен засыпаться грунт и засеиваться трава. Но на стоянке возле магазина в них ничего не было, - рассказывала пострадавшая в суде.

Ростовчанке пришлось обратиться в травпункт, а потом лечиться у хирурга: колени сильно болели и не сгибались.

«Дырчатая» плитка располагалась на придомовой территории, которую обслуживала управляющая компания, но... Когда женщина пожаловалась на ситуацию в УК, ей ответили, что нужно было смотреть под ноги.

В апреле 2026 года суд Ворошиловского района вынес решение по иску пострадавшей: взыскать с управляющей компании в пользу травмированной женщины больше 25 тысяч рублей: моральный вред и расходы на лечение.

Пострадавшая взыскала с виновника моральный вред. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

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