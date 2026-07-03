Третья волна отключений горячей воды в Ростове по расписанию должна продлиться до 20 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Когда дадут горячую воду в Ростове в июле 2026 — это один из самых популярных вопросов среди горожан в середине лета. В Донской столице уже началась третья волна плановых отключений для проведения профилактических работ на теплосетях. Но еще далеко не во всех домах после первых двух отключений, стартовавших 12 мая и 15 июня, вода в кранах потеплела. Рассказываем подробнее, где отключат горячую воду в Ростове в июле 2026 и что говорят власти по поводу задержек в подаче ресурса.

Плановые отключения горячей воды в июле 2026

По информации глава города Александра Скрябина, третья волна отключений стартовала 30 июня и продлится до 20 июля.

— Третий этап затронет жителей Ленинского, Кировского и Пролетарского районов. Приостановлено горячее водоснабжение в 799 многоквартирных домах. Полностью восстановить подачу ресурса запланировано до 20 июля, — сказал глава. — В работе по устранению испытательных дефектов тепловых сетей и в восстановлении горячего водоснабжения задействовано 23 бригады. При необходимости дополнительно будет привлечено еще девять бригад.

Отключения горячей воды в районе проспекта Ленина. Фото: Яндекс Карты

— Работы проводятся в соответствии с утвержденным графиком подготовки теплофикационного оборудования «Ростовских тепловых сетей», «Лукойл-Ростовэнерго» и «Теплокоммунэнерго» к отопительному сезону 2026-2027 годов. В этот период будет проводиться комплекс мероприятий, включающий гидравлическую опрессовку теплосетей от центральной котельной и до 6 июля — остановку котельных № 3 и № 4 на ремонтные работы, — уточнили ресурсники.

В связи с этим горячее водоснабжение отключено в центре города, в пределах улиц: Береговой, Листопадова, проспекта Сиверса, Пушкинской, проспектов Соколова, Текучева, Театрального, Шолохова, а также улиц 22-я и 23-я Линия.

Отключения горячей воды в июле в Первомайском районе. Фото: Яндекс Карты

Со сниженными параметрами горячее водоснабжение подадут:

- в Северном жилом массиве, в пределах улиц: Капустина, Пацаева, бульвара Комарова, Стартовой, Планетной, Орбитальной, Каракумской, проспектов Королева и Космонавтов, улицы Волкова;

- в микрорайоне Темерник, в пределах улиц: Лелюшенко, Миронова, Думенко;

- в районе проспекта Ленина, в пределах улиц: Нансена, переулка Ахтарского, проспекта Текучева, улиц Мечникова, Стадионной, Шеболдаева, проспекта Ленина, улицы Профинтерна, Я. Галана, Ларина, Погодина, Нариманова, проспекта Нагибина, улиц Новаторов, Врубовой, переулка Актюбинского.

Отключения горячей воды до 20 июля 2026 в СЖМ. Фото: Яндекс Карты

— Включение горячего водоснабжение начнется с 7 июля без дополнительного оповещения, — предупредили власти. — В случае выявления дефектов теплосетей в ходе опрессовки подключение горячей воды на отдельных улицах будут вести по мере устранения повреждения на участках, — объяснили в администрации.

Также в теплосетях предупредили ростовчан в случае обнаружения течи, размыва грунта или дорожного покрытия не приближаться к этому месту. Увидев такой дефект, необходимо сразу сообщить об этом диспетчера по номерам круглосуточной службы — 8(863) 234-89-44, 8(863) 287-01-90, или круглосуточной горячей линии — 8-961-441-22-11, 8(863) 210-47-32, 8(863) 210-47-33.

Где еще нет горячей воды в Ростове в июле 2026

Также с понедельника горячая вода должна вернуться в дома, которые проходят второй этап гидравлических испытаний. Речь о строениях в Ворошиловском, Октябрьском и Первомайском районах проходит второй этап гидравлических испытаний теплосетей.

— Горячее водоснабжение отключено в 703 МКД. Плановый срок подключения потребителей — 6 июля, — напомнил мэр Александр Скрябин.

Судя по комментариям в телеграм-канале губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, и после первой волны отключений не во все дома вернулся ресурс.

— У нас в Военведе нет горячей воды с 12 мая! Сроки подключения переносили трижды, и сегодня обещали включить. Но бригада, которая занимается вопросом, не работает и разводит руками. Как людям жить без горячей воды? — возмущена ростовчанка.

— Западный жилмассив, Быковского, 3, тоже сидим без воды с 12 мая. Никто не знает точных сроков подачи воды, отделываются отписками и ежедневно кормят «завтраками», — добавляет жительница Советского района.

Глава города Александр Скрябин на планерном совещании с участием заместителей, глав районов Ростова и руководителей структурных подразделений прокомментировал ситуацию:

— Поручил Департаменту ЖКХ оперативно брать в работу те адреса, где идет нарушение сроков подачи ресурса. Ростовчане должны знать, почему произошла заминка, что делается для ее устранения и когда горячая вода вернется в краны.

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