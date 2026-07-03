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Когда дадут горячую воду в Ростове в июле 2026 — это один из самых популярных вопросов среди горожан в середине лета. В Донской столице уже началась третья волна плановых отключений для проведения профилактических работ на теплосетях. Но еще далеко не во всех домах после первых двух отключений, стартовавших 12 мая и 15 июня, вода в кранах потеплела. Рассказываем подробнее, где отключат горячую воду в Ростове в июле 2026 и что говорят власти по поводу задержек в подаче ресурса.
По информации глава города Александра Скрябина, третья волна отключений стартовала 30 июня и продлится до 20 июля.
— Третий этап затронет жителей Ленинского, Кировского и Пролетарского районов. Приостановлено горячее водоснабжение в 799 многоквартирных домах. Полностью восстановить подачу ресурса запланировано до 20 июля, — сказал глава. — В работе по устранению испытательных дефектов тепловых сетей и в восстановлении горячего водоснабжения задействовано 23 бригады. При необходимости дополнительно будет привлечено еще девять бригад.
— Работы проводятся в соответствии с утвержденным графиком подготовки теплофикационного оборудования «Ростовских тепловых сетей», «Лукойл-Ростовэнерго» и «Теплокоммунэнерго» к отопительному сезону 2026-2027 годов. В этот период будет проводиться комплекс мероприятий, включающий гидравлическую опрессовку теплосетей от центральной котельной и до 6 июля — остановку котельных № 3 и № 4 на ремонтные работы, — уточнили ресурсники.
В связи с этим горячее водоснабжение отключено в центре города, в пределах улиц: Береговой, Листопадова, проспекта Сиверса, Пушкинской, проспектов Соколова, Текучева, Театрального, Шолохова, а также улиц 22-я и 23-я Линия.
Со сниженными параметрами горячее водоснабжение подадут:
- в Северном жилом массиве, в пределах улиц: Капустина, Пацаева, бульвара Комарова, Стартовой, Планетной, Орбитальной, Каракумской, проспектов Королева и Космонавтов, улицы Волкова;
- в микрорайоне Темерник, в пределах улиц: Лелюшенко, Миронова, Думенко;
- в районе проспекта Ленина, в пределах улиц: Нансена, переулка Ахтарского, проспекта Текучева, улиц Мечникова, Стадионной, Шеболдаева, проспекта Ленина, улицы Профинтерна, Я. Галана, Ларина, Погодина, Нариманова, проспекта Нагибина, улиц Новаторов, Врубовой, переулка Актюбинского.
— Включение горячего водоснабжение начнется с 7 июля без дополнительного оповещения, — предупредили власти. — В случае выявления дефектов теплосетей в ходе опрессовки подключение горячей воды на отдельных улицах будут вести по мере устранения повреждения на участках, — объяснили в администрации.
Также в теплосетях предупредили ростовчан в случае обнаружения течи, размыва грунта или дорожного покрытия не приближаться к этому месту. Увидев такой дефект, необходимо сразу сообщить об этом диспетчера по номерам круглосуточной службы — 8(863) 234-89-44, 8(863) 287-01-90, или круглосуточной горячей линии — 8-961-441-22-11, 8(863) 210-47-32, 8(863) 210-47-33.
Также с понедельника горячая вода должна вернуться в дома, которые проходят второй этап гидравлических испытаний. Речь о строениях в Ворошиловском, Октябрьском и Первомайском районах проходит второй этап гидравлических испытаний теплосетей.
— Горячее водоснабжение отключено в 703 МКД. Плановый срок подключения потребителей — 6 июля, — напомнил мэр Александр Скрябин.
Судя по комментариям в телеграм-канале губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, и после первой волны отключений не во все дома вернулся ресурс.
— У нас в Военведе нет горячей воды с 12 мая! Сроки подключения переносили трижды, и сегодня обещали включить. Но бригада, которая занимается вопросом, не работает и разводит руками. Как людям жить без горячей воды? — возмущена ростовчанка.
— Западный жилмассив, Быковского, 3, тоже сидим без воды с 12 мая. Никто не знает точных сроков подачи воды, отделываются отписками и ежедневно кормят «завтраками», — добавляет жительница Советского района.
Глава города Александр Скрябин на планерном совещании с участием заместителей, глав районов Ростова и руководителей структурных подразделений прокомментировал ситуацию:
— Поручил Департаменту ЖКХ оперативно брать в работу те адреса, где идет нарушение сроков подачи ресурса. Ростовчане должны знать, почему произошла заминка, что делается для ее устранения и когда горячая вода вернется в краны.
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