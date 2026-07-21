«Дочь, ты куда лезешь!»: Ростовчанка согласилась выйти замуж за зэка, которому сидеть еще девять лет

Кристина из Ростова-на-Дону одна воспитывает ребенка и выплачивает ипотеку за квартиру. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Кристина (все имена изменены, — прим. ред.) из Ростова-на-Дону в одиночку растит маленького сына и платит ипотеку. После тяжелого развода с мужем-тираном она с головой ушла в работу. Но один случайный телефонный звонок перевернул ее жизнь: ростовчанка без памяти влюбилась в заключенного, который отбывает срок в колонии.

После того, как женщина поделилась своей историей на телеканале «Ю», многие стали осуждать ее за связь с арестантом. Рассказываем, как мать-одиночка оказалась у ворот режимного учреждения в белом платье.

Побег от мужа-тирана

Кристина привыкла рассчитывать только на себя. Родители развелись, когда малышке было всего 10 месяцев. Ее оставили жить с бабушкой, чтобы мать смогла наладить личную жизнь.

- После школы я поступила в колледж, а на третьем курсе познакомилась с автослесарем Димой. Он был старше на 10 лет, — вспоминает Кристина. — В 2020 году мы поженились. Но брак обернулся настоящим кошмаром, муж начал регулярно поднимать на меня руку.

Тогда ростовчанка вышла замуж за автослесаря, который был старше на 10 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Ростовчанка терпела побои два года. Но на восьмой неделе беременности поняла, что должна спасать себя и будущего ребенка. Женщина ушла от мучителя и навсегда вычеркнула его из своей жизни. Бывшего супруга она даже не стала вписывать в свидетельство о рождении сына.

Оставшись одна, ростовчанка выучилась на мастера маникюра, стала зарабатывать и купила в ипотеку квартиру.

«Отбывать еще девять лет»

Около года назад размеренная жизнь изменилась. Кристине позвонили с незнакомого номера. Приятный мужской голос представился Олегом — контакты ему передала бывшая клиентка Кристины.

- Мне сразу понравилось с ним общаться. Все стало так хорошо: весело и удивительно легко.

Только через две недели долгих бесед мужчина признался, что звонит из тюрьмы. Ему дали 10 лет колонии за незаконное хранение запрещенных веществ. Отбывать наказание оставалось еще девять лет. Более того, выяснилось, что за свои 28 лет Олег попал за решетку уже в третий раз. В 18 лет получил свой первый срок, а в 2019 году отправился в колонию на пять лет за групповой разбой.

Лишь через две недели общения Олег признался, что находится в тюрьме. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

- Когда он сказал про судимости, меня это совершенно не оттолкнуло, — признается Кристина. — Я ведь не собиралась выстраивать с ним отношения. Мы просто общались, и мне этого вполне хватало.

Но спустя четыре месяца Олег пригласил новую подругу на краткосрочное свидание. Эта беседа через стекло перевернула все. Кристина увидела симпатичного мужчину и поняла, что влюбилась. А вскоре курьер привез прямо к ее дому обручальное кольцо.

«Дочь, ты куда лезешь!»

Родные в штыки восприняли известие о тюремной свадьбе. Особенно резко отреагировала 42-летняя мама, которая с трудом поверила словам дочери.

- Ты сейчас серьезно? — негодовала женщина. — Зачем тебе штамп? Дочь, ты куда лезешь! Будем считать, что сегодня 1 апреля.

Вскоре на пороге квартиры объявился и бывший муж, который узнал о грядущем браке с зеком.

- Я в суд подам, ребенка заберу! Ты не можешь его воспитывать! — кричал бывший супруг у двери, пока его не выгнала соседка.

И все же, переборов сомнения, Кристина купила свадебный наряд. Фото: Екатерина РУДЕНКО.

Развернулась прямо у входа

Пытаясь разобраться в себе, Кристина нашла сообщество женщин, которые ждут осужденных. Одна из участниц поделилась пугающим личным опытом. Она тоже вышла замуж за заключенного, а после освобождения психопат порезал ей документы, жестоко избивал и ставил в угол вместе с маленькой дочкой. Эта исповедь заставила ростовчанку крепко задуматься.

И все же, переборов сомнения, ростовчанка купила свадебный наряд. Наступил долгожданный день. Женщина приехала к воротам колонии в Новочеркасске в белом платье. Вот только зайти так и не смогла.

— Я подумала, что это совсем не то, в чем бы я хотела, чтобы меня потом упрекнул сын, — со слезами признается героиня. — Прямо перед входом развернулась. Вспомнила слова мамы и решила, что если это настоящие чувства, то он подождет.

Свадьба не состоялась. Заключенный заявил, что сделает абсолютно все, чтобы однажды женщина стала его законной женой. Но пока им предстоит просто переписываться еще долгие девять лет.

Более того, выяснилось, что за свои 28 лет Олег попал за решетку уже в третий раз. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

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