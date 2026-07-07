«Пишите завещание на кота!»: Ростовский пенсионер пришел к нотариусу, чтобы оставить квартиру и машину Барсику

Владимир Геннадьевич из Ростова-на-Дону души не чает в своем рыжем Барсике. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Владимир Геннадьевич из Ростова-на-Дону души не чает в своем рыжем Барсике. Обычный дворовой кот стал для пенсионера единственной родной душой и заменил семью. Ради безбедного будущего питомца дедушка пошел к нотариусу и потребовал завещать животному квартиру, машину и счет в банке. Но в кабинете специалиста этот щедрый план неожиданно рухнул.

Хотел выбросить на улицу

Раньше 72-летний ростовчанин на дух не переносил животных. Местных дворовых котов постоянно подкармливала его супруга Нина. Но четыре года назад женщины не стало, и просторная «двушка» совсем опустела.

- Осенью 2023 года лил сильный дождь. Я пошел на лестничную клетку выносить мусор и услышал тихий писк, — вспоминает пенсионер. — Смотрю, а под батареей забился грязный и насквозь мокрый комочек. Я сначала даже не понял, что это кошка. Решил взять бедолагу, обтереть старым полотенцем, дать кусок докторской колбасы и утром отправить на улицу.

Но выкинуть пушистого гостя мужчина так и не смог. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Но выпроводить пушистого гостя мужчина так и не смог. Ночью котенок забрался на кровать и уснул прямо на плече у старика. Обычный дворовый кот оказался удивительно умным и все понимающим.

Единственная родная душа

По словам Владимира Геннадьевича, после смерти жены родные дети почти забыли дорогу в отчий дом: у них давно своя жизнь. Они звонят только на праздники, иногда заезжают на пару часов с внуками и сразу спешат по своим делам.

Мужчина хотел, чтобы Барсика обеспечили пожизненными кормом. Фото: Алексей ФОКИН.

- Мне было невыносимо одиноко, давление часто скакало на нервной почве. И только Барсик меня спасал. Он все чувствует: я сажусь в кресло, он запрыгивает на колени, начинает громко мурчать, и на сердце сразу легче. Сейчас это огромный рыжий котяра весом шесть кило. Мы с ним как два бобыля, коротаем дни вместе.

Пошел в контору писать завещание

Недавно у пенсионера сильно прихватило сердце, пришлось даже вызывать скорую. После этого случая дедушка всерьез испугался за будущее своего любимого. Он подумал, что после его ухода наследники просто выставят Барсика в подъезд.

Ростовчанин взял документы на квартиру и пошел в контору писать завещание. План был простой: после смерти хозяина кто-то продаст имущество, а вырученные деньги пойдут на пожизненный корм, ветеринаров и сиделку для Барсика.

Пенсионер подумал, что после его ухода наследники просто выставят Барсика в подъезд. Фото: Елена КРИВЯКИНА. Перейти в Фотобанк КП

- Я пришел к специалисту, положил паспорт на стол и говорю: «Пишите завещание на кота!», — рассказывает Владимир Геннадьевич. — А молодой нотариус начал посмеиваться. Я тогда очень разозлился и чуть тростью по столу не стукнул! Но потом парень извинился, успокоился и стал мне по полочкам объяснять закон.

Оказалось, напрямую переписать недвижимость на животное нельзя. Но нотариус предложил расстроенному дедушке отличную альтернативу. Закон позволяет прописать строгие обязательства для будущих наследников.

Комментарий юриста

«По закону Барсик считается имуществом»

Как правильно составить документы, чтобы любимец не оказался на улице? На эти вопросы отвечает ростовский юрист Татьяна Руденко.

- По нашему закону домашнее животное считается имуществом, — объясняет эксперт. — Вы не можете завещать одну вещь другой вещи. Поэтому кот не может стать наследником квартиры или машины. Это юридически невозможно.

Но выход есть. По словам юриста, владелец может составить завещание со специальным условием.

Недавно у пенсионера сильно прихватило сердце, пришлось даже вызывать скорую. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

- В документе можно прописать так называемое завещательное возложение. То есть наследники получат квартиру и все остальное только в том случае, если возьмут на себя обязанность ухаживать за Барсиком, — продолжает специалист. — Они должны будут кормить его, лечить и содержать в тепле до конца его дней.

Контролировать исполнение этой воли может специальный человек — душеприказчик. Владимир Геннадьевич назначил на эту роль своего давнего соседа по лестничной площадке. Если дети нарушат последнюю волю отца и выкинут кота на улицу, они рискуют потерять все полученное наследство.

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Обычный дворовый кот оказался удивительно умным и все понимающим. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

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