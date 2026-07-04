Плывут по стопам предков, но с USB-розеткой: Ростовчане путешествуют на плотах с баней, холодильником и даже фортепиано

Путешествовать по Дону можно и на плоту. Фото: из архива героя публикации.

В июле городская жара становится невыносимой, а Дон манит прохладой и свободой. Но вместо привычного пляжа на левом берегу можно выбрать многодневный сплав на плоту.

По стопам предков

Плот — это первое в мире судоходное средство, ему больше 25 тысяч лет. Первыми «плотоводами» были… доисторические животные. Спасаясь от наводнений, они цеплялись за стволы деревьев и плыли туда, куда несло бурное течение. Затем уже первобытный человек освоил нехитрое плавсредство, соединив несколько стволов вместе. С помощью плота можно было рыбачить и быстро менять места стоянки. Он исправно служил человеку тысячелетия, и с него началась эпоха мореплавания.

Одним словом, путешествуя на плоту, современный человек «плывет по стопам» предков, если можно так сказать. Только в отличие от древних людей, у него есть баня, холодильник и даже возможность зарядить телефон.

- Для нас путешествие на плоту - это возможность побыть собой настоящим, без городского лоска и повседневных забот. Это совершенно особенное состояние, - говорит организатор необычных путешествий Дмитрий Сильченков.

Сплавляться на плоту можно с удобствами. Фото: из архива героя публикации.

Плавучая база отдыха

В основе движения плота — течение реки, а корректировать направление позволяет ветер. При этом современные плоты — не просто связанные бревна, а целые плавучие базы отдыха: на них есть баня, освещение, холодильник, печь под казан, USB-разъемы для зарядки гаджетов, посуда, вторая палуба. Весит такая «база» 3,5 тонны, поэтому не перевернется.

Плавсредство находится в движении 3–4 часа в день, все остальное время - пришвартовано у берега. Путешественники заготавливают дрова для костра, собирают душистые травы, купаются, рыбачат, играют в волейбол на песчаных пляжах, исследуют окрестности.

- Каждый день — новое место. Вы просыпаетесь, и за бортом совершенно другой пейзаж. Это не гостиница на земле, где вид из окна одинаковый все дни.

Сплавы организуются на несудоходных участках Дона в Ростовской, Волгоградской и Воронежской областях. Маршруты – разные. На одном можно увидеть вековые сосны и песчаные пляжи, на другом — меловые скалы и древние пещеры, на третьем — старинные храмы и казачьи станицы.

Минимальная продолжительность путешествия — трое суток. Однако есть команды, которые приезжают каждый год и берут тур на десять дней.

Большую часть времени плот пришвартован у берега. Фото: из архива героя публикации..

С песней по речке

В команде обычно сплавляются 10-12 человек. На вопрос, что брать с собой в путешествие, Дмитрий Сильченков отвечает с улыбкой: «Кто-то едет налегке, а кто-то везет «КамАЗ» вещей». Участники фольклорного коллектива даже привезли на плот фортепиано.

— Они музицировали на природе во время сплава. А по окончании маршрута инструмент сгрузили в финальном населенном пункте и передали в дар местной детской музыкальной студии.

Как тут не вспомнить хит Юрий Лозы про «плот, свитый из песен и слов»?

В остальном — стандартный набор: спальник, средства гигиены, одежда на любой случай (ночи на реке бывают прохладными даже летом), аптечка, защита от насекомых, гаджеты и зарядки к ним.

На плоту есть холодильник на 40 литров, но чаще всего его используют для охлаждения напитков. А съестные запасы пополняют в населенных пунктах во время остановок.

В основе движение плота - течение реки. Фото: из архива героя публикации.

Перезагрузка и приключение

По мнению Дмитрия, в путешествие на плоту обязательно надо брать детей. Здесь они видят папу и маму в хорошем настроении, без вечной занятости и усталости. А сколько открытий совершают — как рыбу ловят, как кашу в котелке варят!

— Это не просто отдых. Это перезагрузка. Возможность услышать тишину, увидеть Млечный путь, почувствовать вкус приготовленной на костре еды и живого общения.

Сплав на плоту помогает забыть о городской суете. Фото: из архива героя публикации..

Подпишись на нас в MAX и Telegram

Читайте также

Спасатели помогли двум парням, плывшим по Дону на самодельном плоту