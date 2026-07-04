Обещал освободить брата из плена: В Ростове задержали мошенника, который выманил 750 тысяч рублей у участника СВО

Мошенник обещал бойцу из Ростова освободить его брата из плена. Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону полицейские задержали 30-летнего мужчину, который обманул участника специальной военной операции. Об этом в Главном управлении МВД по региону сообщили в субботу, 4 июля. Обманщик вошел в доверие к бойцу и предложил помочь освободить его брата из плена. За свою «услугу» он потребовал 750 тысяч рублей. Деньги получил, но обещание выполнять не собирался.

Подарил пустую надежду

Сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий донского главка задокументировали преступную схему. Боец СВО всюду искал информацию о брате, который тоже служит на передовой, надеясь узнать, что он жив. Шарлатан, войдя в доверие к участнику СВО, предложил свою помощь в освобождении его брата из плена. Стоимость услуги он оценил в 750 тысяч рублей.

Боец ради родного человека без раздумий передал деньги, но аферист не только не выполнил обещанное, но и перестал выходить на связь и уже успел потратить полученные обманом три четверти миллиона.

Мужчина обратился в полицию. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

К счастью, выйти на след обманщика удалось быстро. Задержание проводилось в Ростове-на-Дону. На дороге мужчину остановил инспектор ДПС. И во время проверки документов его в считанные секунды задержали росгвардейцы.

— В операции участвовали силы Отдельного специального батальона ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по Ростовской области и сотрудники Росгвардии региона. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, — прокомментировали в полиции.

На допросе мужчина признался:

— Я узнал, что у него два брата или друга на передовой. А он попросил помочь — мол, один из них, возможно, в плену. Я подумал, что можно подзаработать, и взял деньги.

Бывшая жена попала в ДТП

Сегодня стало известно о еще одном случае обмана на столь же крупную сумму. И снова мошенник сыграл на беспокойстве ростовчанина за близкого человека.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

— В ростовский отдел № 2 обратился еще один местный житель. Ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником полиции, и сообщил, что его бывшая супруга якобы спровоцировала серьезное ДТП. Лжеполицейский убедил мужчину, что только крупная сумма может спасти женщину от ответственности, — рассказали в донском главке.

Ростовчанин, поверив и разволновавшись за близкого человека, согласился. К нему домой приехал курьер, которому он лично передал 750 тысяч рублей.

— Позже мужчина связался с бывшей женой и выяснил, что никакой аварии не было, а его просто обманули. По этому факту тоже возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

Как защитить себя: совет полиции

— Схема «Ваш родственник попал в ДТП» — одна из самых распространенных среди мошенников, — объясняют в полиции.

Ростовчанина убедили, что его жена спровоцировала ДТП и выманили у него 750 тысяч за решение проблем с законом. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Если вам звонят незнакомцы, кем бы они ни представлялись, и требуют деньги, чтобы «решить вопрос с законом», немедленно прекратите разговор. Лично свяжитесь с тем родственником, о ком шла речь, и убедитесь, что с ним все в порядке.

— Помните: сотрудники правоохранительных органов никогда не предлагают уладить дела за деньги. Будьте бдительны. Если вы или ваши близкие стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию.

В Ростове задержали подозреваемого в обмане участника СВО на 750 тысяч рублей Видео: ГУ МВД по Ростовской области

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