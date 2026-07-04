Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия4 июля 2026 14:10

Обещал освободить брата из плена: В Ростове задержали мошенника, который выманил 750 тысяч рублей у участника СВО

В Ростове задержали мужчину, который выманил деньги у бойца, пообещав вызволить брата из плена за 750 тысяч рублей
Татьяна ТИХОНОВА
Мошенник обещал бойцу из Ростова освободить его брата из плена.

Мошенник обещал бойцу из Ростова освободить его брата из плена.

Фото: Дина Иванова. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове-на-Дону полицейские задержали 30-летнего мужчину, который обманул участника специальной военной операции. Об этом в Главном управлении МВД по региону сообщили в субботу, 4 июля. Обманщик вошел в доверие к бойцу и предложил помочь освободить его брата из плена. За свою «услугу» он потребовал 750 тысяч рублей. Деньги получил, но обещание выполнять не собирался.

Подарил пустую надежду

Сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий донского главка задокументировали преступную схему. Боец СВО всюду искал информацию о брате, который тоже служит на передовой, надеясь узнать, что он жив. Шарлатан, войдя в доверие к участнику СВО, предложил свою помощь в освобождении его брата из плена. Стоимость услуги он оценил в 750 тысяч рублей.

Боец ради родного человека без раздумий передал деньги, но аферист не только не выполнил обещанное, но и перестал выходить на связь и уже успел потратить полученные обманом три четверти миллиона.

Мужчина обратился в полицию.

Мужчина обратился в полицию.

Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

К счастью, выйти на след обманщика удалось быстро. Задержание проводилось в Ростове-на-Дону. На дороге мужчину остановил инспектор ДПС. И во время проверки документов его в считанные секунды задержали росгвардейцы.

— В операции участвовали силы Отдельного специального батальона ДПС Госавтоинспекции ГУ МВД России по Ростовской области и сотрудники Росгвардии региона. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, — прокомментировали в полиции.

На допросе мужчина признался:

— Я узнал, что у него два брата или друга на передовой. А он попросил помочь — мол, один из них, возможно, в плену. Я подумал, что можно подзаработать, и взял деньги.

Бывшая жена попала в ДТП

Сегодня стало известно о еще одном случае обмана на столь же крупную сумму. И снова мошенник сыграл на беспокойстве ростовчанина за близкого человека.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

— В ростовский отдел № 2 обратился еще один местный житель. Ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником полиции, и сообщил, что его бывшая супруга якобы спровоцировала серьезное ДТП. Лжеполицейский убедил мужчину, что только крупная сумма может спасти женщину от ответственности, — рассказали в донском главке.

Ростовчанин, поверив и разволновавшись за близкого человека, согласился. К нему домой приехал курьер, которому он лично передал 750 тысяч рублей.

— Позже мужчина связался с бывшей женой и выяснил, что никакой аварии не было, а его просто обманули. По этому факту тоже возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

Как защитить себя: совет полиции

— Схема «Ваш родственник попал в ДТП» — одна из самых распространенных среди мошенников, — объясняют в полиции.

Ростовчанина убедили, что его жена спровоцировала ДТП и выманили у него 750 тысяч за решение проблем с законом.

Ростовчанина убедили, что его жена спровоцировала ДТП и выманили у него 750 тысяч за решение проблем с законом.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Если вам звонят незнакомцы, кем бы они ни представлялись, и требуют деньги, чтобы «решить вопрос с законом», немедленно прекратите разговор. Лично свяжитесь с тем родственником, о ком шла речь, и убедитесь, что с ним все в порядке.

— Помните: сотрудники правоохранительных органов никогда не предлагают уладить дела за деньги. Будьте бдительны. Если вы или ваши близкие стали жертвой мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию.

В Ростове задержали подозреваемого в обмане участника СВО на 750 тысяч рублей

Видео: ГУ МВД по Ростовской области

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Читайте также

В Ростове мужчина отдал мошенникам крупную сумму денег ради бывшей жены