В Ростове мужчина отдал мошенникам крупную сумму денег ради бывшей жены

Ростовчанин согласился передать деньги курьеру по указке лжеполицейского. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростове мужчина передал мошенникам крупную сумму денег, думая, что тем самым выручает бывшую супругу. Подробности инцидента рассказали в пресс-службе донского главка МВД.

История началась со звонка от незнакомца, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил ростовчанину, что его бывшая супруга якобы совершила ДТП. Для того, чтобы избавить ее от ответственности лжеполицейский предложил заплатить 750 тысяч рублей.

Взволнованный мужчина согласился и продиктовал свой адрес. Спустя некоторое время к нему приехал курьер, которому ростовчанин и передал деньги. Позже он связался с бывшей супругой и понял, что никакой аварии не было, а сам он стал жертвой преступления.

Ростовчанин обратился в полицию с заявлением о мошенничестве.

- В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению данного преступления, - рассказали в ведомстве

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