Бойцы ПВО отразили ракетную и беспилотную атаку на Ростовскую область. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на воскресенье, 5 июля, Ростовская область подверглась ракетной и беспилотной атаке. Как рассказал глава региона Юрий Слюсарь, бойцы ПВО защищали небо над Донской столицей и несколькими районами региона. К сожалению, не обошлось без последствий. Рассказываем подробнее о последствиях ракетной и беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 5 июля 2026.

Последствия ракетной и беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 5 июля 2026: что случилось

Всего, как сообщают в Минобороны РФ, в ночь с 4 на 5 июля, с 20:00 до 7:00, средства ПВО перехватили и уничтожили над территорией России 71 украинский беспилотник самолетного типа. Дроны сбили над Белгородской, Брянской, Ростовской областями, Республикой Крым и акваторией Черного моря.

По данным главы региона, последствия ракетной и беспилотной атаки в Ростовской области в ночь на 5 июля сказались и на Донской столице.

Атаке подвергся Ростов-на-Дону и четыре района Донского региона. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

- Минувшей ночью в ходе отражения ракетной и беспилотной атаки на Ростовскую область уничтожены ракета и БПЛА в городе Ростове-на-Дону и четырех районах области – Родионово-Несветайском, Заветинском, Октябрьском (сельском) и Мясниковском, - прокомментировал Юрий Борисович. – К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Ростове в результате падения обломков БПЛА повреждено здание общепита.

Последствия ракетной и беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 5 июля 2026: погибшие и пострадавшие

Описывая последствия ракетной и беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 5 июля 2026, губернатор уточнил информацию о погибших и пострадавших. Таковых, к счастью, нет.

Силами ПВО сбиты ракета и беспилотники. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Пострадавших нет. Возгорания не было. Информация будет уточняться, - сказал глава региона.

Последствия ракетной и беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 5 июля 2026: ущерб

Ущерб от последствий ракетной и беспилотной атаки на Ростовскую область в ночь на 5 июля 2026 еще будет подсчитываться. На данный момент известно только о повреждении остекления в здании общепита в Советском районе Ростова-на-Дону. Уточнения по ситуации еще не поступали.

Повреждено остекление коммерческого объекта. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, накануне силы ПВО сбили вражеские ракеты и беспилотники в Чертковском, Тарасовском и Шолоховском районах, а также над акваторией Таганрогского залива.

Тем временем военно-исторический музей и основная территория комплекса «Самбекские высоты», пострадавшие от атаки дронов, с 3 июля вернулись к обычной работе. Об этом сообщила администрация музея.

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