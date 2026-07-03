Пострадавший от атаки дронов донской музей «Самбекские высоты» возобновил работу

В музей 27 июня попал украинский дрон. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области пострадавший от атаки дронов военно-исторический музей и основная территория народного военно-исторического комплекса «Самбекские высоты» с 3 июля вернулись к штатному режиму работы. Об этом сообщила администрация музея.

Посетителей готовы принимать со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00. Касса закрывается часом ранее — в 17:00. Понедельник остается выходным днем.

При этом информационно-выставочный центр музея, принявший на себя основной удар, пока закрыт для экскурсантов.

Напомним, атака на музейный комплекс произошла днем 27 июня. Беспилотник упал на территорию «Самбекских высот», удар пришелся в здание информационно-выставочного центра, где находились люди. В результате случившегося пострадали 12 человек, десятерых доставили в больницы. Позже восемь пациентов были выписаны, под наблюдением врачей оставались двое, в том числе семилетний ребенок.

В здании центра пострадали кровля, фасад и внутренние помещения, однако сама экспозиция уцелела. Сразу после происшествия на территории начались работы по ликвидации последствий. Восстановление информационно-выставочного центра планируется завершить до 1 ноября.

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