Атакованный музей «Самбекские высоты» под Таганрогом восстановят до 1 ноября

До конца недели должны определить порядок и стоимость восстановительных работ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области атакованный БПЛА музей «Самбекские высоты» восстановят в кратчайшие сроки, сообщают власти региона.

Предварительно, реконструкцию здания и внутренних помещений могут завершить до 1 ноября. Сам музей возобновит свою работу раньше.

По словам заместителя губернатора Андрея Фатеева ущерб уже зафиксировала специальная комиссия минкульта и минстроя с участием профильных специалистов. До конца недели должны подготовить документы, определяющие порядок и стоимость работ.

— Уже ведут демонтаж и вывоз строительного мусора. Оценочно, общий комплекс работ продлится до 1 ноября. Планируем, что к этому моменту центр снова сможет принимать мероприятия и посетителей, — сказал Андрей Фатеев.

По информации властей региона, открытая часть музейного комплекса не пострадала.

Напомним, музей «Самбекские высоты» получил ущерб в ходе воздушной атаки 27 июня. Тогда же пострадали 12 человек, десять из них госпитализировали. В тот же день восемь человек были выписаны, и под наблюдением медиков оставались два человека, в том числе семилетняя девочка.

Добавим, в Неклиновском районе после атаки на «Самбекские высоты» расширили зону ЧС. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

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