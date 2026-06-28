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НовостиПроисшествия28 июня 2026 5:24

Появились кадры с места атаки по музею «Самбекские высоты» в Ростовской области

Работу криминалистов на территории музея «Самбекские высоты» сняли на видео
Ангелина СКИБА
Изъятие фрагментов БПЛА потребовалось для назначения экспертиз и установления ущерба.

Изъятие фрагментов БПЛА потребовалось для назначения экспертиз и установления ущерба.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет России опубликовал видео, снятое после атаки ВСУ на территории музейного комплекса «Самбекские высоты» в Ростовской области.

— Работа военных следователей и криминалистов на месте очередного варварского преступления ВСУ, — указали в комментарии к видео.

Также сообщили, что специалисты производят изъятия фрагментов БПЛА для дальнейшего назначения экспертиз и установления материального ущерба.

Ранее фотографии с места происшествия также опубликовал губернатор Юрий Слюсарь.

Напомним, в результате воздушной атаки на музейный комплекс пострадали 12 человек, десять из них госпитализировали. В тот же день восемь человек были выписаны. Под наблюдением медиков вечером 27 июня оставались два человека, одна из которых — семилетняя девочка.

Добавим, после воздушной атаки военные следственные органы возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте (п. «а», «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

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