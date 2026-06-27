Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июня 2026 18:23

Музей «Самбекские высоты» временно приостановил работу после атаки БПЛА

Музей «Самбекские высоты» закрыли на восстановление после атаки БПЛА
Екатерина ПОПОВА
Музей «Самбекские высоты» закрыли на восстановление после атаки БПЛА.

Музей «Самбекские высоты» закрыли на восстановление после атаки БПЛА.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Музейный комплекс «Самбекские высоты» временно приостановил работу после атаки беспилотника 27 июня. В нем были повреждены кровля, фасад и внутренние помещения информационно-выставочного центра. Сама экспозиция, по предварительным данным, не пострадала, однако мультимедийное оборудование, возможно, повреждено. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

28 июня на территории музея начнутся работы по ликвидации последствий. Специалисты минкультуры и минстроя оценят масштаб повреждений и примут решение о возобновлении работы комплекса.

Также известно, что из десяти человек, госпитализированных после атаки, восемь уже выписаны. Двое, среди них семилетняя девочка, пока остаются в больницах. Губернатор выразил сочувствие пострадавшим и пожелал им скорейшего выздоровления.

Подпишись на нас в МАХ и Telegram!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Беспилотник упал на «Самбекские высоты», есть пострадавшие: Что известно об атаке БПЛА на Ростовскую область 27 июня 2026