После атаки БПЛА на «Самбекские высоты» в Неклиновском районе расширили зону ЧС

Зону ЧС расширили в Неклиновском районе после падения БПЛА на музей. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Неклиновском районе расширили зону ЧС после атаки на «Самбекские высоты». Такое решение было принято 29 июня на планерном совещании, которое провел глава Неклиновского района Василий Даниленко. Об этом сообщили в местной администрации.

На совещании заслушали информацию о работе оперативных служб. Глава района поручил уделить особое внимание вопросам антитеррористической безопасности и межведомственного взаимодействия.

Напомним, 27 июня беспилотник упал на территорию музея, в результате чего пострадали 12 человек. В больницах остались двое, в том числе семилетняя девочка. Остальные восемь госпитализированных уже выписаны.

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