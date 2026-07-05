«Обещал сафари в Намибии и удостоверение ФСБ»: Ростовский суд оставил в силе приговор мошеннику, похитившему у жертвы 7 млн рублей

Обманщик обещал устроить жертве сафари в Африке. Фото: Павел КЛОКОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ростовский областной суд подтвердил законность приговора в отношении мужчины, который представлялся сотрудником ФСБ, обещал жертвам образование, службу в спецслужбах и даже сафари в Африке. В итоге он похитил у одного из потерпевших более семи миллионов рублей и ювелирные украшения. Но в итоге афера привела его за решетку.

Обещал устроить в вуз

Напомним, еще в апреле Ленинский районный суд Ростова признал мужчину виновным в мошенничестве в крупном и особо крупном размерах и приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, а также оштрафовал на полмиллиона рублей в доход государства.

— Следствие установило: мужчина, выдавая себя за действующего сотрудника ФСБ, демонстрировал жертвам предмет, похожий на служебное удостоверение. Под этим предлогом он убедил одного из потерпевших передать ему 250 тысяч рублей и два дорогих охотничьих ружья — якобы за помощь в поступлении в вуз и дальнейшем трудоустройстве в ростовское управление ФСБ. На самом деле никаких возможностей для этого у него не было, — рассказали в суде.

Мужчина похитил у обманутого имущество, в том числе драгоценности. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кроме того, под тем же статусом «сотрудника госбезопасности» аферист похитил у другого потерпевшего имущество на сумму более семи миллионов рублей.

— Среди украденного — дорогостоящие ювелирные изделия известных брендов. Чтобы завладеть ими, мошенник использовал разные уловки. В том числе обещал организовать поездку на сафари в Намибию — якобы с использованием авиации Министерства обороны России.

Осужденный и его защитник подали апелляционные жалобы. Они просили смягчить наказание, считая его чрезмерно суровым. Однако судебная коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда 29 июня 2026 года оставила приговор без изменений.

— Теперь приговор вступил в законную силу. Осужденному предстоит отбывать наказание в колонии общего режима и выплатить государству штраф в полмиллиона рублей.

Мужчина представился сотрудником ФСБ. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Обещал спасти брата

О другом случае жестокого мошенничества рассказали в полиции накануне.

— Сотрудники Управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД по Ростовской области зафиксировали мошенническую схему. Боец СВО искал любую информацию о брате, который тоже служит на передовой, — он надеялся узнать, что тот жив. Аферист вошел к нему в доверие и предложил помочь освободить брата из плена. Свои услуги он оценил в 750 тысяч рублей.

Военнослужащий ради близкого человека без колебаний передал деньги. Однако мошенник не только не выполнил обещанное, но и перестал выходить на связь. Полученные обманом деньги он уже успел потратить.

К счастью, выйти на след преступника удалось быстро. Задержание прошло в Ростове-на-Дону. На дороге мужчину остановил инспектор ДПС. Во время проверки документов его в считанные секунды задержали росгвардейцы.

Афериста осудили, и Ростовский областной суд оставил приговор в силе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В операции участвовали силы спецбатальона ДПС и сотрудники Росгвардии. На допросе мужчина признался:

— Я узнал, что у него два брата или друга воюют. Он попросил помочь — один из них, возможно, в плену. Я подумал, что можно заработать, и взял деньги.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в полиции.

Подпишись на нас в MAX и Telegram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обещал освободить брата из плена: В Ростове задержали мошенника, который выманил 750 тысяч рублей у участника СВО

В Ростове задержали мужчину, который выманил деньги у бойца, пообещав вызволить брата из плена за 750 тысяч рублей (подробнее)