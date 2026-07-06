Перепады от +7 до +34, дожди, грозы и порывистый ветер: Какой будет погода в Ростовской области на неделе 6 — 10 июля

Жару до +34 градусов прогнозируют синоптики на этой неделе. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

Погода в Ростовской области на неделе 6 — 10 июля будет жаркой, и лишь к пятнице на улице станет немного прохладнее. При этом ситуацию облегчат дожди и ветер. Подробный прогноз на рабочую пятидневку узнали у синоптиков Ростовского гидрометцентра.

В Ростове-на-Дону в понедельник, 6 июля, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Юго-западный и западный ветер будет дуть со скоростью 7 — 12 метров в секунду. Температура воздуха днем составит +27 — +29 градусов.

В такую жару ростовчане держатся поближе к воде. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

Во вторник, 7 июля, по прогнозу, будет переменная облачность без существенных осадков. Юго-западный и западный ветер разовьет скорость до 6 — 11 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +17 — +19 градусов, а днем +28 — +30.

В среду, 8 июля, синоптики снова обещают переменную облачность, но без дождя. Ветер задует с запада и северо-запада с переходом на восточный и юго-восточный со скоростью 6 — 11 метров в секунду. Ночная температура установится на уровне +17 — +19 градусов, а днем будет жарче, чем сутками ранее, до +30 — +32.

В четверг, 9 июля, ожидается переменная облачность: днем и к ночи может пойти небольшой дождь. Юго-западный с переходом на западный и северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6 — 11 метров в секунду, возможны порывы до 13 — 15. Ночью воздух прогреется до +23 градусов, а днем до +30.

В пятницу, 10 июля, прогноз обещает переменную облачность, в первой половине дня пройдут дожди: утром небольшой, а днем сильный. Юго-западный с переходом на западный ветер задует со скоростью 6 — 11 метров в секунду, возможны порывы до 13 — 15. Ночью столбики термометров покажут до +22, а днем до +24.

Прохладнее станет только в пятницу. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области в понедельник будет переменная облачность, днем без существенных осадков. Юго-западный и западный ветер разовьет скорость до 7 — 12 метров в секунду. Температура днем составит от +26 до +31 градуса.

Во вторник тоже будет облачно: ночью обойдется без существенных осадков, а днем местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Юго-западный и западный ветер задует со скоростью 6 — 11 метров в секунду, при грозе порывы усилятся до 14. Ночью воздух остынет до +16 — +21 градуса, а по северу и западу лишь до +10, днем же прогреется от +27 до +32.

В среду синоптики обещают переменную облачность, вечером местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза, в остальной период обойдется без существенных осадков. Западный и северо-западный с переходом на восточный и юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6 — 11 метров в секунду, а при грозе порывы усилятся до 14. Ночью столбики термометров покажут +16 — +21 градус, местами похолодает до +12, а по северу — до +7, а днем ожидается жара +29 — +34.

Ночью воздух будет остывать до +21 градуса в Ростове и до +7 по области. Фото: Денис Демков. Перейти в Фотобанк КП

В четверг на Дону большую часть дня будет пасмурно, возможны кратковременные дожди. Южный и юго-западный ветер разовьет скорость в 6 — 11 метров в секунду, днем же порывы усилятся до 13 — 14. Температура воздуха ночью опустится до +21, а днем поднимется до +32 — +33.

В пятницу прогноз сулит пасмурный и дождливый день для жителей Ростовской области. Юго-западный с переходом на южный, а потом западный ветер задует со скоростью 6 — 11 метров в секунду, днем порывы усилятся до 15. Столбики термометров ночью покажут +20 — +21 градус, а днем до +25.

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