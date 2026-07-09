Идеальные условия, нулевой резерв: Почему нельзя увеличить вылов азовской камбалы, объяснил ученый

Годовой объем вылова камбалы сейчас оценивается специалистами примерно в 600 тонн. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

С повышением солености Азовского моря многим рыбам там стало жить крайне плохо. Однако к камбале-калкану это не относится. И потому этот вид там хорошо размножается и ловится. Вот только, несмотря на благоприятные условия и стабильное состояние популяции, специалисты предупреждают: резервов для увеличения добычи ценной рыбы больше нет. О причинах такого положения дел «КП — Ростов-на-Дону» рассказал кандидат биологических наук, зоолог Сергей Дудкин.

Баланс найден

По словам специалиста, в последние годы природа создала для азовской камбалы-калкана практически идеальные условия. Повышение солености моря привело к тому, что рыба стала лучше размножаться, а ее эмбрионы и мальки получили больше шансов на выживание. Именно это, по мнению специалиста, и превратило камбалу в один из самых значимых промысловых объектов региона. Данные весеннего мониторинга, проведенного учеными Южного филиала «ВНИРО», подтверждают, что запас вида остается стабильным, однако эта стабильность имеет четкие границы.

Промысел не оставляет рыбе шанса на взросление. Фото: Южный филиал «ВНИРО».

Как пояснил Сергей Дудкин, колебания численности остаются минимальными именно потому, что человек подошел к критической черте возможного вмешательства в экосистему:

— Запас этой рыбы держится примерно на одном уровне, а соленость, напомню, для камбалы благоприятна. Это значит, что есть некий баланс между тем, как природа генерирует новую биомассу камбалы, и тем, как человек ее изымает. То есть мы достигли примерно предела ловли.

Исчезновение старожилов

Главным сигналом, свидетельствующим о достижении предельной промысловой нагрузки, стало исчезновение из уловов крупных особей. По своей природе камбала-калкан является долгожителем. В Черном море периодически встречались особи возрастом до 22 лет, да и сейчас попадаются большие экземпляры, весом в 10-12 килограммов.

Однако в Азовском море картина совершенно иная. Сергей Дудкин обратил внимание на факт: промысел не оставляет рыбе шанса на взросление. Как только особь достигает промыслового размера, она тут же попадает под пресс вылова. Об этом же говорят и выводы ученых «ВНИРО», которые в ходе мониторинга отметили, что накопления старших возрастных групп в популяции не происходит. Проще говоря, популяция не стареет лишь потому, что рыбы элементарно не доживают до солидного возраста.

Запас камбалы-калкана остается стабильным. Фото: Южный филиал «ВНИРО».

— В Азовском море таких больших особей нет. Все, что вырастает, вылавливается, — пояснил эксперт. - Если бы промысел был малым, то, соответственно, старшая рыба бы накапливалась.

Риск переступить черту

Годовой объем вылова камбалы сейчас оценивается специалистами примерно в 600 тонн. По словам Сергея Дудкина, на сегодняшний день это та самая предельная величина, переступать которую смертельно опасно для всей популяции.

Даже несмотря на то, что мониторинг «ВНИРО» показал высокую эффективность промысла камбальными сетями и минимальный прилов молоди, любое увеличение квот грозит серьезными последствиями. Зоолог уверен: основа устойчивого рыболовства заключается в том, чтобы изымать лишь часть того, что ежегодно продуцирует море.

— Если мы изымаем больше, чем производит сама природа, то запас сокращается. И наблюдается перелов. Из-за чего мы потеряли уже много видов. Особенно, когда Азовское море делили с Украиной. Дальше увеличивать нагрузку уже рискованно. Мы можем повредить ядро запаса, — резюмировал зоолог.

Таким образом, любителям вкусной и полезной рыбы не стоит ожидать, что объемы добычи калкана будут расти. Попытка взять у моря больше положенного, предупреждает Сергей Дудкин, неминуемо приведет к подрыву запасов и повторению печальной судьбы других утраченных видов.

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Любителям камбалы-калкана не стоит ожидать, что объемы ее добычи будут расти. Фото: Дмитрий КУТЕПОВ. Перейти в Фотобанк КП

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